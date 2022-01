Douglas Costa pede desculpas e assegura permanência no Grêmio em 2022

Protagonista de enorme polêmica no fim do último ano, o atacante Douglas Costa, do Grêmio, se pronunciou pela primeira vez desde o rebaixamento do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro. Pelas redes sociais, o jogador formalizou um pedido de desculpas pela comemoração dando “tchauzinho” em direção a torcida, mandando beijos e apontando para o número 10 em suas costas. Ele ainda surpreendeu ao afirmar que permanecerá para a temporada.

“Primeiramente começo esse texto pedindo desculpas do fundo do meu coração a nação gremista! Como todo homem humilde e de caráter deve fazer quando reconhece que erra…por todas minhas atitudes, e quero deixar claro que isso ficou no passado”, iniciou dizendo.

“Agi de forma impulsiva, e acabei retribuindo ofensas a quem não merecia e a quem nem sabia o que se passava internamente. Isso me machucou muito, mas é passado também…”, completou.

Cogitado por clubes como Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo, além de recentemente ser apontado como alvo de equipes da MLS, ele ainda explicou que tomou sua decisão sobre a permanência em 2022.

“Além das sinceras desculpas, quero dizer que estive com meu empresário Junior Mendonza e eu decidi que permanecerei no Grêmio, e honrarei essa camisa, o contrato que assinei (abrindo mão de muitas coisas), e darei o meu sangue e a minha vida até que voltemos ao nosso lugar… e não digo somente a primeira divisão, e sim disputando títulos do Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundial”, afirmou.

Mesmo em meio a polêmica, o Grêmio optou por não decretar o fim do casamento com o jogador. Douglas está emprestado pela Juventus até maio, mas em seu contrato há uma opção de renovação automática até o fim de 2023.

Na ocasião, torcedores disseram que a atitude do jogador jamais será esquecida. Douglas Costa retornou ao Grêmio em maio, depois de 11 anos brilhando na Europa por clubes como Juventus e Bayern de Munique, na condição de ídolo e sob a promessa de voltar a dar alegrias ao clube que o revelou.

Em campo, o rendimento do jogador de maior salário do Grêmio (acima de 1 milhão de reais) foi abaixo do esperado. As maiores críticas, no entanto, vieram após a vitória sobre o São Paulo, que deu sobrevida ao time há duas rodadas, quando Costa recebeu um terceiro cartão amarelo no momento em que seria substituído e, por isso, foi suspenso da partida decisiva diante do Corinthians, que terminou empatada em 1 a 1. Acusado por torcedores de ter forçado o cartão para não atuar em Itaquera, Douglas Costa distribuiu palavrões nas redes sociais e disse ser “muito mais gremista que esse pessoal que vive de ‘vamos lá'”.

Claramente o juiz ta apontando pra ti sair pelo lado do gol pic.twitter.com/VJxTeWQbRB — 🇪🇪 #ForaRomildo (@Jasaldjfjtjir) December 3, 2021

Como se não bastasse, o atleta foi proibido pelo Grêmio de realizar sua festa de casamento, marcada para o início de dezembro, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A cerimônia, que já havia sido adiada em 2020 em razão da pandemia, contaria com show da banda Sorriso Maroto e um grande número de convidados.

O clube gaúcho considerou inapropriado que o atleta festejasse dois dias antes da partida contra o campeão Atlético Mineiro. Douglas Costa não gostou e deletou todas as suas fotos relacionadas ao Grêmio de suas redes sociais, mas não se manifestou sobre o ocorrido até o momento.

