Dorival Júnior anuncia saída do Flamengo, que negocia com Vitor Pereira

Dorival Júnior não permanecerá no Flamengo, mesmo depois dos títulos da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. No fim da noite de sexta-feira, 25, o treinador gravou um vídeo no qual agradeceu o apoio dos torcedores e disse que gostaria de renovar, mas que a diretoria optou por uma mudança. Sua saída se deu horas depois de o diário português Record noticiar que o clube carioca negocia com Vitor Pereira, técnico português que recentemente deixou o Corinthians alegando problemas familiares.

“O Flamengo marcou a minha vida, a minha carreira e a minha história. Eu jamais vou me esquecer do jogo do Atlético-MG para frente e, principalmente, daquele domingo em que nos reunimos no Centro do Rio de Janeiro. Eu quero esclarecer dois aspectos. Primeiro, desde a minha chegada ao Flamengo, a minha única preocupação e a minha atenção e o respeito foram dedicados a esse clube”, iniciou Dorival Junior em seu discurso nas redes sociais.

“Eu disse para a diretoria que o ano de 2023 não seria diferente e a minha atenção seria totalmente voltada ao Flamengo. Financeiramente não seria um problema para a renovação, como nunca foi na minha carreira. A diretoria entendeu que era o momento de uma mudança e eu respeito isso. Eu deixo aqui um agradecimento aos jogadores, aos funcionários do clube que fizeram do nosso dia-a-dia muito leve. Eu carrego no coração toda a história e a participação de cada um de vocês que, às vezes sem ter da onde tirar, estão ali torcendo. Fazendo com o que o Flamengo se sinta cada vez mais forte e lutando pelas melhores posições. Muito obrigado de coração”, completou o treinador, que encerra esta passagem com 26 vitórias, oito empates e nove derrotas, em 43 jogos.

