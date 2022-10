Dorival dá volta por cima e se cacifa até a suceder Tite na seleção

O Flamengo de Dorival Júnior termina a temporada como campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. O sucesso rubro-negro passa diretamente pelas mãos do técnico, que começou a temporada sem trabalho e deu a volta por cima para se cacifar no cenário nacional e se tornar candidato à sucessão de Tite na seleção brasileira.

O ano de Dorival Júnior começou em baixa. O treinador estava desempregado e foi chamado para trabalhar somente em abril, no Ceará. O bom início de trabalho no Vozão lhe tornou favorito para ser o bombeiro do Flamengo, apagar as chamas ateados por Paulo Sousa no primeiro semestre da temporada.

O treinador brasileiro conseguiu um sucesso imediato na Gávea: ajustou a equipe, tornou o Flamengo mais competitivo e sólido na defesa. Com um elenco de qualidade, gritar campeão parecia questão de tempo, ainda que houvessem oscilações no meio do caminho.

O título da Copa do Brasil e da Libertadores elevaram o trabalho de Dorival e deram tamanho para que o técnico possa almejar algo ainda maior – sucessor de Tite na seleção brasileira.

“Difícil falar em hipóteses na minha posição. Eu possuo contrato com o Flamengo até o final do ano. Para mim, o maior prêmio, seria poder permanecer com essa equipe e dar continuidade ao trabalho. Caso venha a acontecer a possibilidade de seleção, seria após a Copa do Mundo… Acho que a gente tem muitos profissionais qualificados no país que talvez também mereçam uma posição. Vamos esperar que as coisas aconteçam”, disse Dorival na coletiva após o título da Libertadores.

Segundo a informação do jornalista Bruno Andrade, a CBF vê Dorival Júnior como o favorito para dar sequência ao trabalho de Tite, que já cravou sua saída após a Copa do Mundo.

O atual treinador já revelou preferir que um brasileiro seja o sucessor na escrete, o que já deixa Dorival à frente de outros possíveis nomes (como o português Abel Ferreira, multicampeão pelo Palmeiras). Só o tempo dirá se o treinador rubro-negro trocará a Gávea por Teresópolis.

