O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou na tarde desta quarta-feira, 9, a liberação para a ocupação máxima de público nos jogos de futebol em todo o estado. A medida sobrepõe à anterior, com capacidade reduzida a 70% de público e já passa a vigorar a partir de hoje. Também não será mais obrigatório o uso de máscaras de proteção, embora o governo siga recomendando a utilização.

“Estão liberados todos os jogos de futebol com 100% de público e isso se aplica a todas as modalidades esportivas praticadas ao ar livre no estado de São Paulo. Não haverá a obrigatoriedade do uso de máscara, mas a recomendação é para que continuem usando máscaras. As pessoas que se sentirem bem podem continuar usando máscaras”, anunciou o governador.

Caberá aos clubes mandantes das partidas exigir o comprovante de vacinação completo aos torcedores que ingressarem nos estádios. Quem não tiver concluído o esquema vacinal, deverá ter tomado ao menos uma dose de vacina e apresentar teste negativo com validade de 48h para os do tipo PCR ou 24h para os testes de antígeno.

As medidas anunciadas por Doria seguem orientações do Comitê Científico do estado, que apresenta queda no números e casos positivos e redução na taxa de ocupação de leitos de UTI. Em São Paulo, 83% da população adulta com esquema vacinal completo e 98,8% com pelo menos uma dose da imunização.

A medida, que passa a valer a partir desta quarta-feira,9, é uma alteração às medidas divulgadas em janeiro por Doria, que reduzia 30% de público nos eventos com aglomeração. À época, o estado apresentava acelerado transmissão da variante ômicron da Covid-19.

