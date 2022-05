Dono do PSG diz que Mbappé não ficou por dinheiro: “Outros pagariam mais”

O presidente e proprietário do Paris Saint-Germain, o bilionário catariano Nasser Al-Khelaifi, afirmou nesta segunda-feira, 23, que a motivação principal do atacante Kylian Mbappé para renovar por três temporadas com o clube francês não foi dinheiro, mas o “projeto esportivo”. O magnata deu entrevista coletiva ao lado do atleta em Paris e falou sobre as negociações, que frustraram as tentativas do Real Madrid de contratar o jogador.

“Não foi o dinheiro a coisa mais importante, foi o projeto esportivo. Inclusive, havia clubes que poderiam ter pago mais dinheiro a ele”, disse Al-Khelaifi, sem citar nominalmente o Real Madrid. “Honestamente, nós conversamos sobre salários e direitos de imagens só por um período curto”, completou Mbappé.

O jogador de 23 anos afirmou ainda que sentiu que não era o momento de deixar a França, e que não sabe o que pode acontecer no futuro. Ele disse que, após tomar sua decisão de permanecer no PSG, ligou para o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, por quem ele tem um “profundo respeito”.

“Eu não achei que era o momento certo para deixar o país onde eu nasci e cresci. Eu aprecio todo o esforço que o Real Madrid fez para me deixar feliz, sou grato pelo amor deles e entendo a frustração deles. Mas eu sou francês e, como um homem francês, eu quis ficar aqui. Estou feliz com minha decisão, e focado no futuro próximo. Não sei o que vai acontecer em três anos”, disse Mbappé.

A longa novela sobre o futuro do camisa 7 já durava desde janeiro, quando o PSG recusou uma proposta de 200 milhões de euros pelo jogador, que estava a apenas seis meses do fim de seu contrato. Segundo a imprensa espanhola, o atacante teria dado o “sim” ao Real Madrid para se transferir em junho, mas voltado atrás após uma proposta maior do time de Paris. Ele renovou com os franceses até 2025.

