Dono do futebol brasileiro, Atlético Mineiro repete Cruzeiro de 2003

Após bater o Athletico Paranaense mais uma vez, agora por 2 a 1, e conquistar a Copa do Brasil, o Atlético Mineiro igualou o arquirrival Cruzeiro e se tornou o segundo time da história a vencer a competição de mata-mata e o Campeonato Brasileiro no mesmo ano. O time azul de Belo Horizonte, que atualmente disputa a Série B do Brasileiro, conquistou tal feito em 2003.

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O ano de 2021 é aquele sonhado por anos pelos atleticanos. Campeão estadual, brasileiro e da Copa do Brasil, o time de Cuca conquistou a tríplice coroa do futebol brasileiro, além de ter chegado na semifinal da Libertadores.

Dentro de campo, o futebol praticado seguiu a mesma linha da conquista e empolgou a torcida, dominando adversários com a excelente temporada do atacante Hulk, do lateral esquerdo Guilherme Arana e dos meio-campistas Allan, Jair e Matías Zaracho. Tamanha proporção a relevância do Galo versão 2021 que o time é eleito entre os maiores da história do clube, comparado a marcantes equipes do futebol brasileiro, como o Cruzeiro de 2003.

Continua após a publicidade

Naquele ano, o lado azul de Minas Gerais conquistou os mesmos títulos do atual Atlético e só se diferencia por não ter disputado a Copa Libertadores, competição que fracassaria em 2004 com a mesma base.

Treinado por Vanderlei Luxemburgo, o elenco que entrou para a história contava com o ex-goleiro Gomes, com passagem pelo Tottenham, os ex-zagueiros Cris, do Lyon, e Edu Dracena, multicampeão por Santos, Palmeiras e Corinthians, além do ex-meia Alex, principal jogador da equipe e ídolo do Fenerbahce. O colombiano Aristizábal marcou 28 gols na temporada 2003.

Desde a criação da Copa do Brasil, em 1989, o Cruzeiro era o único clube a vencer o torneio e o Campeonato Brasileiro no mesmo ano. Desse modo, o Atlético acabou com a exclusividade e se juntou ao rival no grupo extremamente seleto. Outros vencedores da Copa até chegaram perto, como o Corinthians de 2002 e o Vasco de 2011, vice-campeões do nacional nos respectivos anos.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!