Dono do Chelsea participa de negociações de paz entre Rússia e Ucrânia

Um novo desdobramento entre o bilionário russo Roman Abramovich, dono do Chelsea, e a guerra na Ucrânia ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira, 28. Segundo informações confirmadas por um porta-voz do clube inglês, Abramovich é uma das pessoas envolvidas nas negociações de paz entre russos e ucranianos, em uma reunião que acontece nesta segunda-feira em Belarus.

A informação, que havia sido divulgada inicialmente pela imprensa israelense, afirma que o dono do Chelsea foi procurado pelo governo ucraniano por meio do produtor de cinema local Alexander Rodnyansky, para fazer a mediação dos acordos, visto que Abramovich é amigo do presidente russo Vladimir Putin.

“Posso confirmar que Roman Abramovich foi contatado pelo lado ucraniano para obter apoio para alcançar uma resolução pacífica, e que ele vem tentando ajudar desde então”, disse seu porta-voz, que completou ao dizer que é “limitada” a influência do empresário na negociação.

A posição de Abramovich neste momento do conflito acontece em meio à pressão popular e política por causa de sua ligação com Putin. Na semana passada, um deputado inglês solicitou na Câmara dos Comuns do Reino Unido que o bilionário fosse impedido de atuar no futebol do país, por causa de documentos que apontam uma ligação próxima do dirigente com o presidente russo.

No sábado, 26, o empresário abriu mão do comando das operações do Chelsea. Em comunicado, o proprietário do clube inglês desde 2003 informou que “dará aos curadores da fundação de caridade do Chelsea a administração e os cuidados do clube”.

