Dono da maior multa rescisória do Flamengo ganha 1ª chance no profissional

Apontado como uma das joias do Ninho do Urubu, Matheus França, 17 anos, é a novidade para a partida desta quarta-feira, 17, entre Flamengo e Corinthians, às 21h:30, no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão. Relacionado pela primeira vez para uma partida profissional, o jovem meia atua no sub-17 e sub-20 do Flamengo e acumula gols, assistências e três títulos pela categoria de base só nesta temporada, além de uma multa rescisória milionária, a maior do clube.

No mês passado, o jogador estendeu por mais dois anos o seu contrato com o Flamengo, até abril de 2027, com multa rescisória de 100 milhões de euros (cerca de 621 milhões de reais pela cotação atual).

Matheus França atua no Flamengo desde 2016, quando aos 12 anos chamou atenção do clube atuando pelo Olaria, time tradicional da zona norte do Rio de Janeiro. O jogador, que veste a camisa 7 em homenagem ao ídolo português Cristiano Ronaldo, é tratado como grande joia por jogadores e treinadores do time. Nesta temporada ele marcou 13 gols em 18 jogos e deu 9 assistências.

Jogador fundamental no sub-17 devido ao oportunismo nas jogadas e habilidades nos lances, ele ajudou o time a conquistar uma temporada dos sonhos: campeão do Campeonato Brasileiro, e na última segunda-feira, 15, campeão da Copa do Brasil em cima do São Paulo. Na partida das semifinais, o Flamengo goleou o Palmeiras por 7 a 3, com quatro gols da jovem promessa. Devido às conquistas, o time também garantiu o troféu da Supercopa.

