Gabigol analisa eliminação e banca Vítor Pereira: ‘Estamos fechados’

A eliminação do Flamengo diante do Al Hilal na semifinal do Mundial de Clubes, somada à derrota para o Palmeiras na Supercopa do Brasil, colocou pressão sobre o grupo e, sobretudo, sobre o técnico Vítor Pereira. Direto de Tânger, no Marrocos, o repórter Bernardo Ramos, de PLACAR, registrou a decepção de líderes do grupo rubro-negro, como Gabigol, David Luiz e Everton Ribeiro.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

O camisa 10 e ídolo da equipe foi enfático em sua defesa a VP.” “Para de criar estas coisas, estamos fechados com todos os técnicos que vêm aqui (…) A gente está com Vítor, a gente gosta dele, é um cara que está fazendo um trabalho muito bom, mas é início de trabalho”, desabafou Gabigol. Assista, abaixo:

"ESTAMOS FECHADOS COM TODOS OS TÉCNICOS" Direto de Tânger, o repórter @Bernardoramosal registrou a decepção dos atletas do @Flamengo após a eliminação. Gabigol bancou o trabalho do técnico Vítor Pereira: "A gente está com o Vítor, a gente gosta dele, é início de trabalho" pic.twitter.com/BeuIXVqKmk — Placar (@placar) February 8, 2023

O técnico Vítor Pereira foi especialmente crítico com a arbitragem, que marcou duas penalidades para a equipe saudita e ainda expulsou Gerson. ” Nos preparamos para este adversário, mas o que nós não nos preparamos é para uma arbitragem não ajustada ao nível da competição. Uma falta de critério muito grande, uma arbitragem provocatória, e se não fosse a personalidade dos nossos jogadores, eu estou convencido que acabaríamos o jogo com mais expulsões”, disse. “No 11 contra 11, fomos muito mais equipe, propusemos o jogo, mas não conseguimos traduzir em gols. No segundo tempo, com um a menos, não foi apatia, é difícil jogar com um a menos”

Continua após a publicidade

O defensor David Luiz também contestou a arbitragem. “Tentamos até o final, não tenho como falar dos pênaltis, pois não vi bem. Pela primeira vez vou falar de um árbitro, acho que ele não esteve no nível da competição. Temos um estilo de jogo de marcar alto, pressionar, e quando você tem quatro jogadores que levam amarelo por uma falta ou duas, isso mata o estilo da nossa equipe. No segundo tempo, tentamos com 10 jogadores, eles só criaram com erros nossos. Cabe a nós agora ter brio e lutar pelas competições que temos no ano e levar em consideração o espírito que tivemos até o final.”

"É DECEPCIONANTE DEMAIS, NÃO FOMOS COMPETENTES" Everton Ribeiro disse que Flamengo tem de assumir as responsabilidades depois da eliminação no Mundial e seguir unido para buscar novos títulos nesta temporada; direto de Tânger, com @Bernardoramosal pic.twitter.com/u2NyFic545 — Placar (@placar) February 8, 2023

“Quando você joga para um grande clube como o Flamengo o único objetivo é ser campeão. Estamos todos tristes, agradecemos a todos os torcedores que vieram aqui. O que devemos fazer é lutar bastante, temos muitas competições ao longo do ano para alegrarmos com títulos”, completou David Luiz.

Everton Ribeiro, por sua vez, não escondeu sua frustração com mais uma derrota no Mundial – em 2019, o time foi derrotado na final pelo Liverpool. “É decepcionante demais, né. A gente sabe o quanto desejava esse título, a gente trabalhou muito para chegar até aqui, não é fácil. A gente tem que botar a cara, levantar a cabeça, saber que nós nos colocamos no Mundial e nós não fomos competentes para passar para a final. O Flamengo é muito grande, temos uma responsabilidade e vamos assumi-la. Temos que trabalhar mais, mais focados, mais unidos. Só assim a gente vai poder dar a volta por cima e buscar o que a gente está acostumado, que são as vitórias”

O Flamengo disputará a decisão de terceiro e quarto lugares no próximo sábado, 11, às 12h30 (de Brasília) contra quem perder a outra semifinal, realizada nesta quarta-feira, 8, entre Real Madrid e Al-Ahly, do Egito.