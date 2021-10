Dinamarca vence Áustria e garante vaga na Copa do Mundo de 2022

Atualizado em 12 out 2021, 18h36 - Publicado em 12 out 2021, 18h35

Atualizado em 12 out 2021, 18h36 - Publicado em 12 out 2021, 18h35

A Copa do Mundo do Catar conheceu mais um de seus participantes nesta terça-feira, 12. Um dia depois de a Alemanha garantir vaga, desta vez a Dinamarca bateu a Áustria por 1 a 0, no Estádio Parken, em Copenhague, se manteve com 100% de aproveitamento em oito partidas e garantiu a liderança do grupo F, com duas rodadas de antecedência.

O gol do jogo foi marcado pelo lateral Joakim Maehle, da Atalanta, no início do segundo tempo. A vice-líder Escócia e o terceiro colocado Israel agora brigam por uma vaga na repescagem. Os escoceses venceram as Ilhas Faroe por 1 a 0, enquanto os israelenses bateram a Moldávia por 2 a 0.

A Dinamarca, portanto, confirma a grande fase vivida desde a disputa da Euro 2020, no qual se recuperou do susto devido a um mau súbito sofrido pelo meia Christian Eriksen, e acabou chegando à semifinal, na qual foram derrotados pela Inglaterra. Além de Dinamarca e Alemanha, o outro participante já garantido em 2022 é o anfitrião Catar.

Com a classificação, o país nórdico vai disputar a sua sexta Copa do Mundo. A melhor campanha foi em 1998, quando perdeu por 3 a 2 para o Brasil nas quartas de final. No Mundial de 2018, o time foi eliminado nas oitavas pela Croácia, nos pênaltis.

Cristiano faz três diante de Luxemburgo

Portugal também se aproximou de mais uma Copa do Mundo ao golear Luxemburgo por 5 a 0, em Algarve. Cristiano Ronaldo marcou três vezes, e chegou a nove tentos diante do modesto adversário, que se tornou sua vítima favorita em duelos de seleções.

Com o triunfo, os lusitanos foram a 16 pontos e agora só dependem de si para estar no Catar, já que a Sérvia é líder com 17 pontos, mas tem um jogo a mais. Assim, Portugal depende só de si para se classificar para a Copa. Bastam dois empates, diante de Irlanda e Sérvia, para que Cristiano se garante em sua quinta Copa do Mundo.