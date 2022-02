Diminui a possibilidade de Mbappé deixar o PSG, diz rádio

A novela que envolve a saída de Kylian Mbappé do Paris Saint-Germain parece estar longe do fim. Apontado pelo jornal alemão Bild como já acertado Real Madrid – um salário de 50 milhões de euros (300 milhões de reais pela cotação atual) -, o clima entre as partes parece ter estremecido. Desse modo, o roteiro da saída da estrela ao fim do contrato, em julho deste ano, parecia escrito, mas um excelente início de temporada e pazes refeitas com o clube podem mudar toda a história. Segundo informação da rádio RMC, da França, as chances do jovem destaque deixar Paris diminuíram.

A notícia foi dada por Jérome Rothen, ex-jogador do clube, que afirmou que esquentaram as conversas para possível renovação. O comentarista da rádio argumentou ainda que o aspecto esportivo pode ser um fator, tendo em vista que o forte PSG conta com um forte elenco e um possível título da Liga dos Campeões pesaria a favor. Mesmo assim, o desfecho da novela tem maior chance de ser a saída do atleta.

Mbappé castigou o clube espanhol recentemente, no jogo de ida das oitavas da Liga dos Campeões. Após uma boa partida, o atacante francês fez bonito gol nos acréscimos e colocou o PSG na frente do duelo. O decisivo confronto entre as equipes acontecerá no próximo dia 9, no Santiago Bernabéu.

Na temporada, com a camisa do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé tem 22 gols e 13 assistências em 33 partidas. Líder do Campeonato Francês, o clube também busca o sonhado título da Liga dos Campeões.

