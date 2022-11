Diego Ribas anuncia aposentadoria ao final da temporada 2022

Aos 37 anos, o meia Diego Ribas informou neste sábado, 5, sua aposentadoria como jogador de futebol ao final da atual temporada, quando também se encerra o vínculo com o atual clube Flamengo. Ainda no meio do ano, Diego já havia confirmado que não renovaria contrato com o Rubro-Negro.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Em postagem nas redes sociais, Diego agradeceu: “Valeu a pena acreditar nos sonhos e ser incansável na busca deles… Chegou a hora de partir para um novo ciclo e buscar novos desafios! Obrigado de coração a todos que de alguma maneira fizeram parte dessa longa e encantadora caminhada!”.

Com 20 anos de carreira, Diego foi mais uma cria do Santos, surgindo como ‘Menino da Vila’ e ganhando destaque logo de cara. Foi protagonista e peça fundamental no Campeonato Brasileiro de 2002 e 2004, campeão com o próprio Peixe.

Na Europa, o meia brasileiro conquistou títulos em quase todos os clubes que passou. Jogou futebol em Portugal (Porto), Alemanha (Werder Bremen e Wolfsburg), Itália (Juventus), Espanha (Atlético de Madrid) e Turquia (Fenerbahce).

Diego Ribas também defendeu a seleção brasileira e ganhou duas Copas América (2004 e 2007).

Retornou ao Brasil em 2016 e se tornou ídolo de uma nação, ao defender as cores rubro-negras do Flamengo. Pela equipe carioca, somou 12 títulos: Campeonato Brasileiro (2x), Copa do Brasil, Supercopa do Brasil (2x), Sul-Americana, Libertadores (2x) e Campeonato Carioca (4x).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diego Ribas da Cunha (@diegoribas10)