Diego Costa não seguirá no elenco do Atlético-MG para 2022. Infeliz no clube mineiro, ele acertou sua rescisão de contrato e estará livre para assinar com outra equipe. Pouco menos de seis meses de ter sido anunciado com toda a pompa de uma estrela internacional, o jogador de 33 anos deixa o Galo em uma passagem marcada por alguns gols importantes, lesões em momentos decisivos, dois títulos e insatisfação interna.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

A informação da rescisão entre Diego e Atlético foi publicada primeiramente pelo jornalista Vinícius Nicoletti, dos canais Disney. Agora, livre do contrato que iria até o fim deste ano, o atacante tem caminho livre para jogar até por outro time do Brasil. O Corinthians é um dos interessados em sua contratação.

O sergipano de Lagarto, naturalizado espanhol, foi oficializado pelo Galo em 14 de agosto de 2021. Na ocasião, o time de Cuca já era líder do Campeonato Brasileiro, mas o treinador queria um centroavante de peso para atuar ao lado de Hulk na frente. O nome escolhido foi o ex-astro do Chelsea e do Atlético de Madrid, com vencimentos que ultrapassariam a casa do R$ 1 milhão por mês.

Continua após a publicidade

Logo na estreia, contra o Red Bull Bragantino, em 29 de agosto, o centroavante marcou um golaço e salvou o Galo da derrota após entrar no segundo tempo, completando de primeira um cruzamento de Sasha. No primeiro jogo como titular, em 18 de setembro, mais um gol, abrindo o placar na vitória por 3 a 0 sobre o Sport.

A qualidade acima da média quando Diego estava em campo era evidente, mas logo começaram os problemas físicos que o acompanharam em boa parte da carreira. A primeira lesão muscular aconteceu no fim de setembro, logo no início do jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, tirando o camisa 19 de combate por duas semanas.

Em outro momento crucial da temporada – a final da Copa do Brasil contra o Athletico-PR, em dezembro -, Diego Costa voltou a sentir um problema muscular. Dessa vez, deixou o gramado fazendo sinal de “tchau” para a torcida, o que foi interpretado como uma despedida, uma vez que os rumores de insatisfação do jogador já circulavam no clube. O time foi campeão sem ele em campo.

Ao todo, foram 19 jogos, com cinco gols e uma assistência. Apesar de participações importantes na caminhada do título brasileiro que não vinha havia 50 anos, de duas novas taças no armário e de boas apresentações quando teve condições físicas, a sensação é de que Diego Costa fez menos do que poderia com a camisa atleticana.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!