Deyverson provoca Flamengo com gol do Oeste na Copinha

No último sábado, 15, o Flamengo perdeu por 2 a 0 para o Oeste e acabou eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior na terceira fase do torneio. Atacante da equipe principal do Palmeiras e carrasco do Rubro-Negro na última Libertadores, Deyverson não perdeu muito tempo e provocou a equipe carioca através de suas redes sociais neste domingo, 16.

Em seus stories no Instagram, o palmeirense republicou o segundo gol do Oeste e destacou a semelhança com o seu gol na final do torneio continental do ano passado, que deu o título para a equipe alviverde. “Alguém lembra de coisa parecida”?, escreveu.

No gol do Oeste, Reifit roubou a bola do volante Igor Jesus, escapou da falta e saiu cara a cara para finalizar no cantinho e sacramentar a eliminação do Flamengo. De maneira semelhante, Deyverson desarmou Andreas Pereira e saiu cara a cara com Diego Alves antes de anotar o gol da vitória do Palmeiras sobre a equipe carioca na decisão da Copa Libertadores, em novembro de 2021.

Com a derrota para o Oeste, o Flamengo deu adeus na Copa São Paulo de Futebol Júnior ainda na terceira fase. Já o Palmeiras eliminou o Atlético-GO com vitória por 3 a 0 e segue vivo na competição. A equipe alviverde, que tem como um dos destaques o garoto Endrick, de apenas 15 anos, enfrenta o Internacional nas oitavas de final.