Deyverson celebra gol decisivo pelo Palmeiras: “Muitos não acreditavam”

O tricampeonato da Libertadores do Palmeiras contou com um herói improvável: Deyverson. O atacante saiu do banco de reservas e anotou o gol do título do clube paulista aos 5 minutos do primeiro tempo da prorrogação. Eleito o craque da partida deste sábado, 27, o jogador de 30 anos celebrou o tento decisivo.

“Muito feliz por esse gol. Muitas pessoas não acreditaram que eu iria fazer esse gol, mas eu não quero quantidade, quero qualidade e pessoas próximas falaram que eu ia marcar. É o segundo gol de título meu [o primeiro foi no Brasileirão em 2018]. Se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar?”, disse Deyverson, em entrevista à ESPN.

“Este gol é de todos, estamos de parabéns pela forma como jogamos contra um adversário muito forte. Era o eleito campeão, todo mundo falava, a imprensa. Aqui é um grupo, uma família. As pessoas que falam muitas coisas, que dão resultado antes do jogo, têm que respeitar o Palmeiras um pouquinho”, acrescentou o atacante, à Fox.

Deyverson estava fora dos planos do técnico Abel Ferreira após voltar de empréstimo do Alavés, da Espanha, mas ganhou espaço no elenco e voltou a entrar em campo.

“Realmente eu tive altos e baixos. Eu sei que cometi muitas falhas, mas nunca deixei de trabalhar e ajudar meus companheiros”, finalizou o jogador do Palmeiras.