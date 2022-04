Destaque do Villarreal provoca técnico do Bayern: ‘Cuspiu para cima’

Após o Villarreal eliminar o Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões, com um empate por 1 a 1 na Allianz Arena, o meio-campista Dani Parejo, destaque do time espanhol, alfinetou Julian Nagelsmann, treinador da equipe alemã. O jogador citou desrespeito do técnico antes do duelo acontecer e disparou: “Cuspiu para cima, e o cuspe pode cair em você”.

“Saiu o sorteio, e caiu o Villarreal (para o Bayern). E o treinador deles, que eu não conheço, faltou um pouco com o respeito ao Villarreal e ao futebol, por dizer que queria resolver a eliminatória no jogo de ida. Para nós, foi uma falta de respeito. Quando você cospe para cima, às vezes o cuspe pode cair em você”, disse Parejo.

Além da fala que irritou o atleta, Nagelsmann deu outra declaração polêmica após a partida de ida, em que o Bayern perdeu por 1 a 0, na Espanha. Na ocasião, o treinador disse: “Eles cometeram o erro de nos deixar vivos após o primeiro jogo, mas não vamos nos desculpar por eles não terem marcado mais gols”.

O treinador do Villarreal, Unai Emery, também desabafou após o jogo. “É preciso respeitar as opiniões, mas são totalmente injustas. O confronto é decidido em duas partidas. Ali fomos e ganhamos. Não perdemos tempo com esses comentários”.

Classificado à semifinal, o Villarreal agora aguardar o vencedor do duelo entre Liverpool x Benfica para saber seu adversário. No jogo de ida, o time inglês venceu por 3 a 1, no Estádio da Luz, em Lisboa. A partida de volta acontece nesta quarta-feira, 13, às 16h (de Brasília), em Anfield.

