Principal artilheiro da Liga dos Campeões, com dez gols, o atacante marfinense Sébastien Haller, do Ajax, demonstrou incômodo ao ser questionado se preferia permanecer em seu clube a disputar a Copa Africana de Nações. Em entrevista ao jornal holandês De Telegraaf, o jogador afirmou que a pergunta demonstra uma clara forma de desrespeito ao futebol do continente.

“Esta afirmação mostra o desrespeito pela África. Será que isso alguma vez teria sido apresentado a um jogador europeu para um campeonato da Europa?”, explicou.

A competição é alvo de polêmica por ocorrer em janeiro, em meio a momentos decisivos de competições e desfalcar as equipes. “Este torneio deveria ser realizado no verão, mas foi adiado devido ao coronavírus. Claro que irei à Copa da África para representar a Costa do Marfim. Essa é a maior honra”, afirmou.

“Odeio ter que escolher entre meu país e meu clube. Isso é realmente uma m…. Eu jogo com o Ajax pelo título e essas duas partidas são muito importantes, porque influenciam no ranking”, completou.

A Copa Africana de Nações acontecerá entre 9 de janeiro e 6 de fevereiro, em Camarões. A Costa do Marfim está em um grupo com Guiné Equatorial, Serra Leoa e atual campeã Argélia.

O Liverpool, por exemplo, perderá dois de seus principais jogadores: o senegalês Sadio Mané e o egípcio Mohamed Salah. Clubes ingleses negociam com federações para que seus atletas e apresentem mais próximos a estreia da competição.

“Quem é que ele julga que é? Eu respeito o Liverpool, mas não o seu treinador, que humilha as competições africanas. Ele está onde está hoje por causa de jogadores africanos, porque até (antes de) ter Mané, Salah ou Matip não tinha ganho uma única final europeia”, afirmou o técnico de Senegal, Aliou Cissé, em resposta as críticas do alemão Jurgen Klopp ao torneio.

Haller, 27 anos, é o artilheiro da Champions e vive o melhor momento da carreira: 22 gols em 24 partidas na temporada. Com 1,90m de altura e passagens por clubes da Inglaterra e Alemanha, o jogador nasceu em Rogis-Orangis, na França.

É filho de pai francês e de mãe da Costa do Marfim, e tem ambas as nacionalidades. Nas categorias de base jogou pelo clube francês Auxerre, onde estreou como profissional em 2012. Foi convocado para as categorias de base da seleção francesa, mas optou por defender a seleção africana no profissional.

Grandalhão, tem facilidade para ganhar dos zagueiros e mobilidade dentro da área. Em 488 minutos em seis partidas, Haller marcou todos os 10 tentos de dentro da grande área, sendo 3 de pé direito, 3 de canhota, 3 de cabeça e 1 de peito.

A competição parece não ter pesado nem mesmo na sua partida de estreia, quando balançou a rede em quatro oportunidades na partida contra o Sporting, de Portugal, na vitória do Ajax por 5 a 1 na primeira rodada.

