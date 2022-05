Desimpedidos transmitirá Atlético-MG e Corinthians na Libertadores

O canal Desimpedidos divulgou nesta terça-feira, 17, que irá transmitir a Libertadores em sua página do Facebook. Em vídeo publicado nas redes sociais, a parceria entre o canal e a competição foi oficializada com dois jogos da fase de grupos: Atlético-MG x Independiente Del Valle-EQU, nesta quinta-feira, 19, além de Corinthians x Always Ready-BOL, no próximo dia 26 de maio.

A equipe de transmissão será composta pelo narrador Chico Pedrotti, o “Chicungunha”, e os comentaristas Danilo Soto e André Hernan, que recentemente se desvinculou do grupo da Rede Globo.

De acordo com Renata Netto, head de parcerias estratégicas da NWB (dona do canal de futebol), a ação é de extrema importância: “é uma oportunidade incrível para o Desimpedidos continuar a construir sua reputação de criador que faz transmissão de eventos de futebol de um jeito diferente: com leveza, informação e, principalmente, que chama mesmo sua audiência pra fazer parte da live.” A empresa transmitiu o Campeonato Brasileiro feminino de 2021.

Jogos de quintas-feiras de Libertadores são passadas no Facebook desde 2019. No entanto, esta deve ser a última temporada. Entre 2023 e 2026, os direitos de transmissão da competição serão da Globo, ESPN e um streaming da Paramount.

