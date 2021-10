Deschamps diz que Benzema merece Bola de Ouro após o ignorar por anos

Atualizado em 7 out 2021, 12h16 - Publicado em 7 out 2021, 12h14

Atualizado em 7 out 2021, 12h16 - Publicado em 7 out 2021, 12h14

Faltando pouco mais de um mês para a revista France Football anunciar o Bola de Ouro, tradicional premiação entregue ao melhor jogador da temporada, o treinador da seleção francesa Didier Deschamps já disse publicamente quem merece levar o troféu para casa. Segundo o bicampeão do mundo, o favorito é o atacante Karim Benzema, craque do Real Madrid e, agora, novamente, da França.

No entanto, a declaração do técnico foi recebida com surpresa por muitos, tendo em vista que ele deixou o jogador de fora das convocações para a equipe nacional por cinco anos e meio, em decorrência de problemas extracampo com o ex-companheiro Mathieu Valbuena.

Mesmo vivendo fase excepcional no Real Madrid há anos e assumindo a referência do time desde a saída de Cristiano Ronaldo, Benzema não é o principal favorito a vencer o prêmio. Na última temporada, o clube espanhol não conquistou títulos. Ele marcou 30 gols e nove assistências em 46 partidas disputadas.

Neste ano, tem números ainda mais impressionantes: 10 gols em 10 jogos, a melhor média desde a chegada ao Real, em 2008. O atacante ainda sonha com a Nations League, o que pode alçá-lo a um nível maior na briga pelo prêmio.

Mesmo com os bons anos passados, o jogador não foi lembrado nas convocações para a seleção francesa entre 2015 e 2021, por escolha de Didier Deschamps. E, apesar dos bons nomes de ataque com quem a França conta, um atacante que atua centralizado sempre foi uma carência, tanto que o título da Copa do Mundo de 2018 chegou com a titularidade do contestado centroavante Olivier Giroud. Para a disputa da última Eurocopa, Benzema voltou à lista após Deschamps o deixar de fora do grupo por questões extracampo.

A premiação da Bola de Ouro de 2021 acontece no dia 29 de novembro, em evento de gala na capital francesa Paris.

