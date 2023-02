Del Valle x Flamengo: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo

Atual campeão da Libertadores, o Flamengo começa a decidir a Recopa Sul-Americana a partir das 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, 21, contra o Independiente del Valle, que venceu a Copa Sul-Americana no ano passado. O jogo de ida acontece em Quito, capital do Equador, e terá transmissão da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

A decisão da taça continental chega em momento delicado para o Flamengo, com ambiente tensionado pela eliminação na semifinal do Mundial de Clubes para o Al-Hilal, da Arábia Saudita. A sequência do Rubro-Negro é pesada: depois da partida de ida contra o Del Valle, o time de Vitor Pereira tem clássico contra o Botafogo no sábado, 25; já na próxima terça, 28, o jogo de volta contra os equatorianos no Maracanã; e depois, clássicos seguidos contra Vasco e Fluminense no Campeonato Carioca.

A partida será jogada na altitude de Quito, que fica 2.850 metros acima do nível do mar. O Flamengo já embarcou para a cidade no último domingo, 19, chegando na madrugada desta segunda-feira. Os principais desfalques de VP serão o meio-campista Gerson e o atacante Marinho, que, com dores, foram poupados da viagem. O goleiro Hugo Souza, machucado, também está fora, assim como o zagueiro Léo Pereira, o lateral Filipe Luís e o atacante Bruno Henrique.

Assim, a provável escalação do Flamengo para o jogo de ida da final tem Santos; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

O Independiente del Valle já foi o adversário do Flamengo na Recopa de 2020, quando o time brasileiro foi campeão após um empate por 2 a 2 no Equador e uma vitória por 3 a 0 no Maracanã. Desde então, o time equatoriano já mudou bastante, com saídas de jogadores importantes como o lateral Preciado, o zagueiro Segovia, o meia Alan Franco e o centroavante Gabriel Torres. Quem segue liderando a equipe é o veterano volante argentino Pellerano, de 41 anos, capitão do time.