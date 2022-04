Del Valle x Atlético-MG: onde assistir à Libertadores nesta terça-feira

Segundo colocado no Campeonato Brasileiro – perdendo apenas para o Santos no saldo de gols -, o Atlético-MG volta atenções para a Libertadores nesta terça-feira, 26. Em Quito, a equipe do técnico Antonio Mohamed busca consolidar o bom momento diante do Independiente Del Valle, às 21h30 (de Brasília), no estádio Banco de Guayaquil. O confronto pela terceira rodada da competição terá transmissão ao vivo do SBT e da Conmebol TV.

Até aqui, pelo grupo D, as duas equipes lideram com folga com quatro pontos cada. Os equatorianos levam vantagem pelo maior número de gols marcados – quatro contra três do Galo. Tolima e América-MG estão empatados com um ponto cada.

Os rivais só duelaram duas vezes na história, ambas em 2016, também pela fase de grupos da competição. Na ocasião, a equipe mineira venceu o primeiro jogo por 1 a 0, no Independência, e depois perdeu por 3 a 2 no Equador.

Para o confronto, o Atlético-MG não poderá contar com o lateral-esquerdo Dodô e os atacantes Keno e Savarino, que precisaria de documentação especial para entrar em solo equatoriano. Os dois primeiros estão em recuperação física.

A equipe mineira tropeçou na última rodada do Brasileiro. Depois de abrir 2 a 0 diante do Coritiba, em casa, cedeu o empate e acabou perdendo a liderança da competição.

Confira abaixo a programação completa e onde assistir aos jogos desta terça:

Libertadores

19h15

Independiente Petrolero-BOL x Deportivo Táchira-VEN – Conmebol TV

Libertad-PAR x Athletico-PR – Conmebol TV

Vélez Sarsfield-ARG x Nacional-URU – ESPN 4 e Star+

Estudiantes-ARG x Red Bull Bragantino – ESPN e Star+

21h30

Corinthians x Boca Juniors-ARG – SBT, ESPN e Star+

Independiente Del Valle-EQU x Atlético-MG – SBT e Conmebol TV

Talleres-ARG x Sporting Cristal-PER – Conmebol TV

Sul-Americana

19h15

La Guaira-VEN x Independiente-ARG – Conmebol TV

General Caballero-PAR x Ceará – Conmebol TV

21h30

Everton-CHI x Ayacucho – Conmebol TV

Independiente Medellín-COL x Internacional – Conmebol TV

Fluminense x Unión Santa Fe-ARG – Conmebol TV

