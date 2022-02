Déjà vu? Fluminense começa ano avassalador cheio de reforços e invicto

Com oito vitórias consecutivas em nove jogos neste início de temporada, o Fluminense de Abel Braga tem início animador em busca de vaga na Libertadores. O mais recente triunfo, por 2 a 1, de virada, sobre o Millonarios, na altitude do estádio de El Campín, na estreia do time na pré-Libertadores, foi marcado por drama, expulsão e baixo desempenho coletivo, mas salvo pelas substituições. Em paralelo, a campanha no Campeonato Carioca tem sido promissora: o Tricolor é o atual líder, com 21 pontos e atuação de destaque dos reforços – em especial Germán Cano – e de jovens da base.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

A Libertadores é o principal objetivo do clube no ano, e o primeiro compromisso pela competição revelou o tom agudo da disputa pela vaga na próxima fase. Atrás no placar, o Fluminense buscou a virada, em partida com expulsão de Sosa (autor do gol do Millonarios) e defesa de pênalti de Fábio. Dos 11 titulares que entraram em campo, quatro se juntaram ao time neste ano: o goleiro Fábio, o lateral esquerdo Cris Silva, o volante Felipe Melo e o atacante Willian Bigode.

Pelo Campeonato Carioca, em oito rodadas disputadas, o Fluminense tem a melhor defesa da competição, com dois gols sofridos. A única derrota foi justamente na estreia diante do Bangu, por 1 a 0. Esse mesmo placar, aliás, tem sido recorrente nas vitórias seguintes do Tricolor, diante de Madureira, Audax-Rio, Flamengo, Portuguesa-RJ e Volta Redonda. As únicas vezes em que o time fez dois ou mais gols foram no clássico contra o Botafogo (2 a 1), na quinta rodada, e Volta Redonda (3 a 0), oitava rodada.

Sobre isso, Abel chegou a ser alvo de críticas pelos torcedores, que cobravam o time pelas vitórias de placar magro. O técnico, por sua vez, rebateu. “Não tenho que estar mais preocupado em fazer o segundo. Não posso é sofrer o empate”, disse em entrevista coletiva após o 1 a 0 contra o Audax-Rio, na terceira rodada.

Continua após a publicidade

Faz bom início de temporada o colombiano John Arias, além de ‘crias de Xerém’ como os meio-campistas André e Matheus Martinelli e o atacante Luiz Henrique, que tem se firmado como titular, com três assistências.

Por sua vez, outro que tem contribuído é o reforço argentino Germán Cano, que já fez quatro jogos entre os titulares e balançou as redes em três oportunidades. Vale destacar ainda que os demais reforços do time para a temporada já entraram em campo ao menos uma vez. Os mais regulares são o volante Felipe Melo, o lateral Cris Silva e o atacante Willian Bigode. O técnico tem optado por usar o esquema 3-4-3 ou 4-3-3.

A melhor campanha do Fluminense na Copa Libertadores, aliás, veio justamente, em 2008, quando terminou com o vice-campeonato, após trazer um reforçado pacote de contratações para a temporada. À época, vieram o lateral Gustavo Nery, os volantes Ygor, Gabriel e os atacantes Darío Conca, Washington, Dodô e Leandro Amaral.

Neste início de temporada, porém, o time de Abel Braga, que evidentemente mescla a juventude com a experiência, encontra dificuldade na criação, déficit que ficou evidente no jogo da ida contra o Millonarios. Em entrevista coletiva após a partida, Abel comentou as chances desperdiçadas. “Jogamos muito para trás. Ficamos, no meu modo de pensar, muito abaixo do que podemos produzir, fisicamente acabamos o jogo esgotados 100%, e mesmo assim poderíamos ter feito em três oportunidades o terceiro gol e não fizemos”, desabafou.

No sábado, 26, o Fluminense enfrenta o vice-líder Vasco, no Nilton Santos às 17h, pelo Campeonato Carioca. E na terça-feira, 1, recebe o Millonarios, em São Januário, pela Libertadores.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!