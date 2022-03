Decisões na Libertadores e Champions: onde assistir jogos desta terça, 15

Nesta terça-feira, 15, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, dois importantes jogos acontecem a partir das 17h (de Brasília): Ajax x Benfica, no Johann Cruyff Arena, e Manchester United x Atlético de Madri, no Old Trafford. Os confrontos definem os últimos classificados para as quartas de final do torneio europeu, que ainda terá jogos na quarta, 16. Já asseguraram vaga entre os oito: Real Madrid, Manchester City, Liverpool e Bayern de Munique.

Pela terceira fase da disputa pela Copa Libertadores, Barcelona de Guayaquil x América-MG se enfrentam para às 21h30 ( de Brasília), no estádio Monumental Isidro Romero Carbo, no Equador. No primeiro jogo, um empate sem gols em Belo Horizonte.

A Copa do Brasil terá Ceará x Tuna Luso-PA, na Arena Castelão, e Guarani x Vila Nova-GO, no estádio Brinco de Ouro, ambas as partidas se iniciam às 21h30 (de Brasília).

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta terça-feira:

Liga dos Campeões

17h

Ajax x Benfica – Space e HBO Max

Manchester United x Atlético de Madri – SBT, TNT e HBO Max

Copa Libertadores

21h30

Barcelona de Guayaquil-EQU x América-MG – Conmebol TV

Copa do Brasil

16h

Portuguesa-RJ x Sampaio Corrêa-MA – SporTV e Premiere

19h

Atlético-GO x Nova Venécia-ES – SporTV e Premiere

21h30

Ceará-CE x Tuna Luso-PA – Prime Vídeo

Guarani-SP x Vila Nova-GO – SporTV e Premiere

Copa Sul-Americana

19h15

Oriente Petrolero-BOL x Royal Pari-BOL – Conmebol TV

General Caballero-PAR x Sol de América-PAR – Conmebol TV

Metropolitanos-VEN x Estudiantes de Mérida-VEN – Conmebol TV

21h30

Unión La Calera-CHI x Ñublense-CHI – Conmebol TV

Melgar-PER x Cienciano-PER – Conmebol TV

