Deadline Day: as possíveis movimentações do último dia da janela europeia

O último dia da janela de transferências do futebol europeu, conhecido no Velho Continente como Deadline Day, costuma movimentar milhões de euros. Com menos apelo do que a que ocorre nos meses de julho e agosto, entre o fim de uma temporada e começo de outra, a “janela de inverno”, como é apelidado o período de negociações em dezembro e janeiro, também reserva grandes negociações e especulações.

Cada liga tem seu próprio regulamento quanto ao último dia. No futebol inglês, por exemplo, a janela fecha às 20h (de Brasília), enquanto para o Campeonato Alemão, às 12h. Jogadores contratados após este período não terão inscrição aceita para o restante da temporada.

A atual janela já movimentou grandes transações como a dos brasileiro Arthur Cabral, que deixou o Basel, da Suíça, e foi para Fiorentina, da Itália por R$ 90 milhões. Yuri Alberto, do Internacional ao Zenit, da Rússia, por cifras acima de R$ 100 milhões. Além da chegada de Bruno Guimarães ao Newcastle e a contratação de Dusan Vlahovic pela Juventus fazem parte do topo da lista.

PLACAR selecionou possíveis seis grandes contratações do Deadline Day

Julián Álvarez – Do River Plate para o Manchester City

Artilheiro do último Campeonato Argentino com 18 gols, a promessa de 22 anos jogará no Manchester City ainda nesta temporada. Especulado por Bayern de Munique, Real Madrid e Barcelona, o jovem argentino já tem acerto com o clube inglês. Contudo, o atacante se apresentará na Europa apenas em julho, pois ficará emprestado ao River Plate por mais seis meses.

We are delighted to confirm that we have completed the signing of Julian Alvarez from River Plate ✍️ ⬇️ DETAILS ⬇️ — Manchester City (@ManCity) January 31, 2022

Aubameyang – Do Arsenal para o Barcelona

Afastado recentemente da seleção gabonense durante a disputa da Copa Africana de Nações para tratar um problema cardíaco, Aubameyang deve ter um novo destino. Aos 32 anos, o atacante deve ser emprestado do Arsenal para o Barcelona e já está na cidade da Catalunha para assinar com o clube espanhol.

Ousmané Dembélé – Do Barcelona para o PSG

Contratado pelo Barcelona como uma das grande promessa, Ousmané Dembélé sofreu com lesões e não conseguiu brilhar na Espanha. Sugerido a procurar novos ares pelo próprio time catalão, pode disputar o restante da temporada pelo PSG. Contudo, a negociação é difícil e pode ter um desfecho baseado em troca de atletas, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano.

Lampard – Para o Everton

O ex-jogador Frank Lampard foi anunciado como novo técnico do Everton e assinou contrato por dois anos e meio – até junho de 2024. O comandante de 43 anos, que estava desempregado desde janeiro de 2021 quando foi demitido do Chelsea, ocupará a vaga deixado pelo espanhol Rafa Benítez.

✍️ | Everton Football Club can confirm the appointment of Frank Lampard as the Club’s new manager. — Everton (@Everton) January 31, 2022

Morata – Da Juventus para Arsenal, Tottenham ou Newcastle

Questionado frequentemente, o espanhol Álvaro Morato não parece ter futuro na Juventus. Treinado por Massimiliano Alegri, o time de Turim busca retomar a hegemonia na Itália e faz reformulações no elenco. O centroavante foi oferecido a Arsenal, Tottenham e Newcastle e pode ser anunciado a qualquer momento neste Deadline Day.

