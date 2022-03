De volta ao Brasil, Pedrinho tem consulta de 20 clubes, diz empresário

O meia Pedrinho, do Shakhtar Donetsk, tem consultas de oito clubes brasileiros e 12 do exterior, segundo Will Dantas, empresário do atleta. O jogador revelado pelo Corinthians chegou ao país na terça-feira, 1º, como um dos brasileiros que conseguiram fugir da guerra entre Rússia e Ucrânia, país do clube em que atua.

“Até agora 8 times brasileiros e 12 do exterior, mas não posso dar nenhum andamento antes da posição da Fifa. Não sabemos se o atleta vai ser liberado em definitivo ou se terá que ser por empréstimo”, disse o empresário a PLACAR.

Aos 23 anos, o jogador foi ao continente europeu na última temporada, quando deixou o Corinthians para defender o Benfica. O brasileiro, porém, não se firmou na equipe portuguesa e chegou ao Shakhtar Donetsk no ano passado, por 18 milhões de euros (117 milhões de reais na cotação da época). Vivendo boa fase na equipe ucraniana, com quatro gols e duas assistências, teve um choque quando a guerra explodiu no leste europeu e o atleta precisou ficar cinco dias em um bunker, em meio a bombardeios na capital da Ucrânia.

Quando chegou ao Brasil, após fuga da Ucrânia, o jogador admitiu que sentiu medo: “Todas as vezes que eu falava com meus pais, eu sempre me despedia, pois não sabia se seria a última vez.” Até por isso, é improvável pensar em uma continuidade do atleta no futebol ucraniano, também por não haver indícios de um cessar-fogo nos conflitos com a Rússia.

O futuro de Pedrinho segue incerto. Apesar das consultas, o empresário afirmou que não prosseguirá qualquer negociação antes de uma decisão da Fifa sobre a rescisão contratual dos atletas que atuam no país afetado. Entre os clubes do Brasil que abordaram o meia, um deles é o Botafogo, que conta com investimento milionário do americano John Textor.

Nesta temporada, o nome de Pedrinho chegou a ser sinalizado no Sevilla, indicado por Monchi (Ramón Rodríguez Verdejo), diretor do clube espanhol. O jovem jogador já foi apontado como uma das maiores promessas do futebol brasileiro.

