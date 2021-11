De olho em duelo contra Argentina, Brasil encara Colômbia com 8 pendurados

A seleção brasileira encara a Colômbia na próxima quinta-feira, 11, às 21h30, pelas Eliminatórias da Copa de 2022, na Neo Química Arena, em São Paulo. Virtualmente classificado para o próximo mundial, o time brasileiro aproveita a data Fifa para realizar pequenos ajustes, adquirir entrosamento e manter o ritmo. No entanto, o compromisso seguinte, contra a Argentina, no próximo dia 16, em San Juan, ganha contornos mais decisivos, em razão dos últimos duelos apimentados, e também por ser o melhor teste possível no continente. Visando o clássico, o técnico Tite tem uma preocupação: oito de seus jogadores estão pendurados.

O regulamento das Eliminatórias prevê suspensão automática de um jogo para o atleta que receber dois cartões amarelos. Os pendurados da seleção brasileira são Thiago Silva, Marquinhos, Eder Militão, Casemiro, Fabinho, Gerson, Lucas Paquetá e Gabriel Jesus. Com três dos quatro zagueiros convocados em risco, Tite pode ter duras baixas para o clássico do dia 16.

Sempre cercado de rivalidade, o confronto entre Brasil e Argentina ganhou ainda mais destaque desde a última final de Copa América, quando os argentinos venceram por 1 a 0, em pleno Maracanã. No jogo seguinte, que seria disputado em São Paulo, pelas Eliminatórias, a partida não durou nem cinco minutos, pois fiscais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da Polícia Federal interromperam o confronto, por descumprimento de regras sanitárias por parte da seleção argentina. Assim, a vitória no duelo, que naturalmente já seria importante mudou de figura.

Do lado argentino, as preocupações para Lionel Scaloni também são grandes. Com problemas físicos, o volante Leandro Paredes e o craque Lionel Messi, são dúvidas para enfrentar o Brasil. Além disso, a atual campeã da América também terá preocupações com suspensão: Rodrigo De Paul, Germán Pezella, Giovanni Lo Celso, Nicolás Otamendi, Lucas Quarta, Ezequiel Palacios, Gonzalo Montiel, Nicolás Domínguez e Nicolás Tagliafico estão pendurados com cartão amarelo. Também encaminhada para o Mundial, a seleção argentina usa os confrontos com o mesmo intuito que o Brasil.

O Brasil lidera as Eliminatórias com 31 pontos, seguido por Argentina (25), Equador (17), Colômbia e Uruguai (16).

