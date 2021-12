De cobiçado a esquecido: onde está jogando Mario Balotelli

Mario Balotelli, 31 anos, já foi um dos jogadores mais cobiçados do futebol europeu. Eleito o Golden Boy de 2011, prêmio entregue pelo diário italiano Tuttosport para o melhor jogador de futebol com menos de 21 anos na temporada europeia, o italiano passou por uma carreira com altos e baixos e agora tenta despontar novamente, desta vez com a camisa do Adana Demirspor, da Turquia.

Na atual temporada com o time turco, o atacante já soma sete gols, sendo seis pelo Campeonato Turco e um pela Copa da Turquia, em 18 partidas disputadas no total. Uma de suas melhores temporadas nos últimos anos.

Natural de Palermo, na Itália, Balotelli estreou profissionalmente pelo modesto italiano Lumezzane. Depois, ainda em solo italiano, rumou para a Inter de Milão, e ainda contou com passagens pelo Manchester City e Liverpool, da Inglaterra, Milan, Brescia e Monza, da Itália, Nice e Olympique de Marseille, da França.

Recentemente, o Flamengo quase acertou com o italiano no fim de 2021. O jogador, inclusive, recebeu apoio de Gabigol para acertar com o time rubro-negro.

Dono de um forte temperamento, suas atitudes fora de campo refletiram dentro das quatro linhas e promoveram uma verdadeira montanha-russa nas últimas temporadas.

Depois de passagens decepcionantes pelo Liverpool e Milan, entre 2014 e 2016, o atacante recuperou a boa forma no Nice, da França, onde anotou 15 gols em 23 partidas na temporada 2016-17 e 18 tentos em 28 jogos em 2017-18. Contudo, já na temporada 2018-19, passou em branco até ser negociado junto ao francês Olympique. No restante da temporada foram 8 gols em 15 partidas. Na sequência, mais uma decepção, apenas cinco gols em 19 partidas pelo italiano Brescia.

Super Mario, apelido carinhoso que recebeu de torcedores, voltou a brilhar em campo pelo Adana e tenta recuperar uma vaga na seleção italiana, da qual não disputa uma partida desde 2018, quando atuou no empate por 1 a 1 contra a Polônia, pela Liga das Nações.

“Eu me sinto bem depois dos últimos dois anos e meio (fora da seleção). Sinto-me pronto para voltar (a Azzurra). Seria um sonho. Sairia da Turquia a pé se fosse convocado em março”, disse Balotelli, ao portal “OCW Sport “.

“Tenho uma relação muito boa com o Mancini e sempre a tive. Ele só precisa me dizer o que quer de mim para que eu possa voltar à seleção. E eu vou. Se eu ouvi isso recentemente (dele)? Sim”, destacou o atacante.

A Itália disputará a repescagem europeia da Copa do Mundo de 2022. O atual campeão europeu abre o playoff diante da Macedônia do Norte, enquanto Portugal, pela mesma chave, encara a Turquia.

