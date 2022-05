De 9 para volante: como Joelinton se reinventou e virou xodó do Newcastle

Joelinton viveu uma verdadeira transformação com a camisa do Newcastle. De atacante contestado nos últimos dois anos, hoje o brasileiro é titular absoluto da equipe inglesa atuando mais recuado, como volante, graças ao olhar clínico do técnico Eddie Howe. Aos 25 anos, o atleta pernambucano, revelado pelo Sport e há sete anos no futebol europeu, se reinventou e foi eleito pela torcida do Newcastle como o melhor jogador da equipe na temporada 2021/2022, na última segunda-feira,16. Não é para menos.

O camisa 7 foi fundamental na arrancada do Newcastle para fugir da zona de rebaixamento. A uma rodada do fim, o time ocupa o 14ª lugar, sem chance de queda. O brasileiro atuou em 35 jogos – 30 como titular- e tem quatro gols anotados. Afinal, a nova’ função de Joelinton dentro de campo deixou de ser fazer gols, mas sim de evitar que o time sofra. Em desarmes, ele é líder da equipe.

“Estou muito feliz por ter sido escolhido o melhor jogador do Newcastle nessa temporada. É motivo de muita alegria e satisfação poder chegar nessa reta final com esse prêmio. Aconteceram muitas coisas nessa temporada e é muito gratificante ter esse reconhecimento”, destacou o brasileiro ao site do clube.

Your 2021/22 Player of the Season is Joelinton! 🙌🇧🇷 ⚫️⚪️ pic.twitter.com/64PXPJD6G4 — Newcastle United FC (@NUFC) May 16, 2022

Joelinton Cássio Apolinário de Lira é natural de Aliança, município de cerca de 40.000 habitantes no interior de Pernambuco. Começou a carreira no Sport de Recife, desde as categorias de base, chegando até a morar no alojamento do clube, sob as arquibancadas do estádio Ilha do Retiro. Com 18 anos, ganhou as primeiras oportunidades no elenco profissional.

Naquele ano, Joelinton teve boa sequência no Sport, então comandado pelo técnico Eduardo Baptista. “Vai ser difícil segurar Joelinton no Sport. Até achava que ainda não era a hora de colocá-lo para jogar, mas ele vem mostrando que está pronto ”, disse o técnico em entrevista coletiva após um jogo pelo Brasileirão em 2014. “É jogador para Europa”, profetizou.

Foram 39 jogos pelo Leão da Ilha do Retiro e sete gols anotados. Meses após o presságio de Eduardo Baptista, Joelinton foi negociado junto ao alemão Hoffenheim. De lá, ainda teve passagens pelo Rapid Wien, da Áustria, emprestado por duas temporadas seguidas. Atuando como atacante, foram 21 gols em 79 jogos pelo time austríaco. Antes de ir à Terra da Rainha, ainda anotou 11 gols em 31 jogos pelo time alemão.

Em 2019, Joelinton, então com 22 anos, foi negociado pelo Newcastle como a contratação mais cara da história time inglês, que desembolsara cerca de 40 milhões de euros.

A estreia se deu em um amistoso antes do início da temporada 2019/20. Com a camisa 9, ao maior estilo centroavante, Joelinton abriu o placar contra o Saint-Etinene, da França. Naquele ano, atuou em 44 jogos -37 como titular- e fez quatro gols e outras quatro assistências. No ano seguinte, foram 36 jogos – dez deles como reservas-, seis gols e três assistências.

A situação, porém, não correspondia com a expectativa da torcida. Apesar de sua habilidade tática, o jogador passava longe dos números ideais para um artilheiro. Tudo mudou com a chegada do novo técnico, que enxergou potencial no pernambucano de 1,86m de altura para outra função.

A mudança tática, um tanto quanto ousada do técnico Eddie Howe, que chegou à equipe em novembro passado, após o Newcastle ser comprado por um fundo de investimento Saudita, rapidamente surtiu efeito.

A novidade ocorreu primeiro de forma emergencial, na partida contra o Norwich, quando o atacante foi recuado para o meio-campo após a expulsão de um colega de equipe. A atuação surpreendeu o técnico, que já o testava em outras posições.

“Ele correu cada centímetro do gramado. Joelinton deu tudo que tinha pelo time. Ele tem uma mentalidade muito altruísta e acho que pode continuar a melhorar. Ele será um grande jogador para nós. Nós gostamos muito dele. Tem uma boa mistura de capacidade física, habilidade técnica e inteligência tática. Você viu o jogo de pés dele em espaços curtos na terça-feira, quando ele começou como camisa 10 e depois recuou ao meio-campo onde, após poucas instruções, ele mostrou sua consciência tática. Ele foi brilhante”, disse o Howe em dezembro passado.

Desde então, o jogador passou a ser escalado mais atrás, no meio campo, ao lado de outro brasileiro, Bruno Guimarães, e de Sean Longstaff. “Nunca tinha jogado nessa posição. Só de centroavante, ponta ou como um camisa 10. Mas quando assisto a jogos, procuro observar todas as posições, pois gosto de entender o jogo. Então, para mim, não foi tão complicada a mudança. Isso se soma à minha vontade de evoluir, aprender e ajudar a equipe. Sempre me esforcei, me dediquei, e agora não seria diferente”, disse o jogador em entrevista recente ao ge.

O Newcastle é o atual 14ª colocado na Premier League, já sem chance de classificação à competições internacionais nem de queda à segunda divisão. Depois de passar boa parte do campeonato na zona de rebaixamento uma das boas surpresas do ‘novo rico’ é a de que o investimento no ‘atacante’ Joelinton, ainda em 2019, virou solução no meio-campo. E que novas contratações virão na próxima janela.

