David Luiz se torna o 12º jogador a vencer Libertadores e Champions

Atualizado em 30 out 2022, 16h58 - Publicado em 30 out 2022, 16h33

Por Da redação Atualizado em 30 out 2022, 16h58 - Publicado em 30 out 2022, 16h33

O Flamengo conquistou o tricampeonato da Libertadores no último sábado, 29, ao vencer o Athletico-PR por 1 a 0, gol decisivo de Gabigol. Peça fundamental na campanha do título, o zagueiro David Luiz conseguiu também uma conquista pessoal junto ao grito de campeão: se tornou o 12º atleta a vencer Libertadores e Champions League.

A seleta lista de vencedores é formada apenas por argentinos (3) e brasileiros (9). O primeiro a conseguir o feito foi o defensor Sorín, em 1996, quando participou das campanhas de River Plate e Juventus na mesma temporada.

Já David Luiz, além do recém título com o Flamengo, o zagueiro foi campeão da Champions League pelo clube inglês Chelsea, na temporada 2011/12, e protagonista tanto na campanha do rubro-negro carioca quanto dos Blues de Londres.

Confira a lista:

Juan Pablo Sorín: Juventus (1996) e River Plate (1996)

Juventus (1996) e River Plate (1996) Dida: Milan (2003 e 2007) e Cruzeiro (1997)

Milan (2003 e 2007) e Cruzeiro (1997) Roque Júnior: Milan (2003) e Palmeiras (1999)

Milan (2003) e Palmeiras (1999) Cafu: Milan (2007), São Paulo (1992 e 1993)

Milan (2007), São Paulo (1992 e 1993) Carlos Tevez: Manchester United (2008) e Boca (2003)

Manchester United (2008) e Boca (2003) Walter Samuel: Inter de Milão (2010) e Boca (2000)

Inter de Milão (2010) e Boca (2000) Ronaldinho: Barcelona (2006) e Atlético-MG (2013)

Barcelona (2006) e Atlético-MG (2013) Neymar: Barcelona (2015) e Santos (2011)

Barcelona (2015) e Santos (2011) Danilo: Real Madrid (2016 e 2017) e Santos (2011)

Real Madrid (2016 e 2017) e Santos (2011) Rafinha: Bayern de Munique (2013) e Flamengo (2019)

Bayern de Munique (2013) e Flamengo (2019) Ramires: Chelsea (2012) e Palmeiras (2020)

Chelsea (2012) e Palmeiras (2020) David Luiz: Chelsea (2012) e Flamengo (2022)