Data Fifa desfalca oito times em retas decisivas dos estaduais; veja lista

Com as duas rodadas finais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo entre os dias 24 e 29 de março, um velho problema voltou a prejudicar os times brasileiros: o calendário que não para durante a data Fifa. Ao todo, serão 14 jogadores convocados para suas seleções, que vão desfalcar oito times, logo quando os campeonatos estaduais entram em suas fases decisivas.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O maior prejudicado é o Atlético-MG, que vai ficar sem quatro jogadores: os zagueiros Diego Godín e Junior Alonso foram chamados pelas seleções do Uruguai e do Paraguai, respectivamente, enquanto o lateral esquerdo Guilherme Arana foi lembrado por Tite para a seleção brasileira e o atacante Eduardo Vargas vai defender o Chile. O quarteto deve perder os dois jogos das semifinais do Campeonato Mineiro.

Já o Palmeiras terá três desfalques: o goleiro Weverton, convocado pelo Brasil, e os zagueiros Gustavo Gómez (Paraguai) e Benjamin Kuscevic (Chile). O time de Abel Ferreira não terá o trio nas quartas de final do Paulistão, nem em uma eventual semifinal, e possivelmente até no jogo de ida da final.

Continua após a publicidade

Outros times paulistas que tiveram atletas chamados e também podem ficar sem eles em até três jogos decisivos do estadual são o Corinthians, que teve o volante Cantillo convocado pela Colômbia, e o São Paulo, que viu o zagueiro Arboleda ser lembrado pelo Equador.

No Rio de Janeiro, o Flamengo teve dois jogadores convocados: o lateral direito Mauricio Isla, pelo Chile, e o meia Arrascaeta, pelo Uruguai. O Vasco, por sua vez, teve o volante Mathías Galarza chamado pelo Paraguai. Mas os dois times fazem a partida de volta da semifinal do Carioca já neste domingo, 20, e por isso só podem ser prejudicados em uma eventual final, ainda sem data definida. No jogo de ida, o Fla venceu por 1 a 0.

O Botafogo, por outro lado, vai perder o goleiro Gatito Fernández, convocado pelo Paraguai, para os dois jogos da outra semifinal, contra o Fluminense. Por fim, no Campeonato Gaúcho, o volante Villasanti também foi chamado pela seleção paraguaia e vai desfalcar o Grêmio no clássico contra o Internacional, pelo jogo de volta da semifinal, podendo também perder a partida de ida de uma eventual final.

Confira todos os convocados de times brasileiros:

Atlético-MG (4): Godín (Uruguai), Junior Alonso (Paraguai), Guilherme Arana (Brasil) e Vargas (Chile)

Godín (Uruguai), Junior Alonso (Paraguai), Guilherme Arana (Brasil) e Vargas (Chile) Botafogo (1): Gatito Fernández (Paraguai)

Gatito Fernández (Paraguai) Corinthians (1): Cantillo (Colômbia)

Cantillo (Colômbia) Flamengo (2): Isla (Chile) e Arrascaeta (Uruguai)

Isla (Chile) e Arrascaeta (Uruguai) Grêmio (1): Villasanti (Paraguai)

Villasanti (Paraguai) Palmeiras (3): Weverton (Brasil), Gustavo Gómez (Paraguai) e Kuscevic (Chile)

Weverton (Brasil), Gustavo Gómez (Paraguai) e Kuscevic (Chile) São Paulo (1): Arboleda (Equador)

Arboleda (Equador) Vasco (1): Galarza (Paraguai)

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!