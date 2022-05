Data Fifa causa 21 desfalques no Brasileirão; Palmeiras lidera lista

Uma nova data Fifa, um velho problema: desfalques causados em times brasileiros por causa de convocações das seleções. Como o calendário nacional não para durante o período reservado especialmente para jogos internacionais, nada menos que 12 times ficarão sem alguns jogadores nas Séries A e B do Brasileirão nas próximas rodadas, com 21 atletas chamados para defender seus países em junho.

O Palmeiras é o mais afetado, com cinco jogadores convocados: o goleiro Weverton e o volante Danilo foram lembrados por Tite para a seleção brasileira; o zagueiro Gustavo Gómez, capitão do Paraguai, também foi chamado; outro zagueiro, Benjamín Kuscevic, irá defender o Chile em uma turnê na Ásia; e o volante Eduard Atuesta recebeu sua primeira convocação para a Colômbia.

Já o Atlético-MG teve dois jogadores convocados: o lateral-esquerdo Guilherme Arana, pelo Brasil, e o zagueiro Diego Godín, pelo Uruguai. Seriam três, mas o zagueiro Junior Alonso pediu liberação da convocação do Paraguai e foi atendido.

O mesmo aconteceu com o lateral-direito Mauricio Isla, que pediu para ser liberado da convocação do Chile e, assim, não vai desfalcar o Flamengo. O Rubro-Negro terá apenas a ausência do meia Giorgian De Arrascaeta, que foi chamado para representar o Uruguai.

Os outros times da Série A com desfalques são o Athletico-PR, que teve o ponta Agustín Canobbio convocado pelo Uruguai; o Red Bull Bragantino, com o zagueiro Léo Ortiz, chamado por Tite; o Coritiba, que viu o volante Matías Galarza ser convocado pelo Paraguai; o Fluminense, com o meia Jhon Arias chamado pela Colômbia; e o São Paulo, que perderá o zagueiro Robert Arboleda para a seleção do Equador.

Já na Série B, o Grêmio também terá dois desfalques: o volante Mathías Villasanti foi convocado pelo Paraguai, enquanto o meia Jaminton Campaz vai defender a Colômbia.

Além das convocações das seleções principais, o Brasil sub-20 também jogará um torneio contra Equador, Paraguai e Uruguai entre 8 e 12 de junho, o que tirou alguns jovens já integrados aos elencos profissionais de seus times: o zagueiro Kaiky e o atacante Marcos Leonardo, ambos do Santos; o volante Andrey Santos, do Vasco; e os atacantes Matheus Nascimento, do Botafogo, Vitor Roque, do Athletico-PR, e Caio, do São Paulo.

Confira a lista completa de desfalques por convocações de seleções em junho:

Athletico-PR: Canobbio (Uruguai), Vitor Roque (Brasil sub-20)

Atlético-MG: Guilherme Arana (Brasil), Godín (Uruguai)

Botafogo: Matheus Nascimento (Brasil sub-20)

Bragantino: Léo Ortiz (Brasil)

Coritiba: Matías Galarza (Paraguai)

Flamengo: Arrascaeta (Uruguai)

Fluminense: Jhon Arias (Colômbia)

Grêmio: Villasanti (Paraguai), Campaz (Colômbia)

Palmeiras: Weverton e Danilo (Brasil), Gustavo Gómez (Paraguai), Kuscevic (Chile), Atuesta (Colômbia)

Santos: Kaiky e Marcos Leonardo (Brasil sub-20)

São Paulo: Arboleda (Equador), Caio (Brasil sub-20)

Vasco: Andrey Santos (Brasil sub-20)

