Daniel Alves deixa boa impressão em sua estreia no México

O jogador mais vitorioso da história do futebol estreou pelo Pumas, do México, na última quarta-feira, 27, e deixou boa impressão. Aos 39 anos, Daniel Alves atuou como meio-campista e deu uma assistência no empate em 1 a 1 contra o Mazatlán, pela quinta rodada da liga mexicana. A imprensa local fez diversos elogios ao veterano, que busca convencer Tite e estar na Copa do Mundo do Catar.

O Record, diário esportivo do México estampou a capa desta quinta-feira, 28, com Alves e uma manchete “A festa começou.”Já o El País, tradicional veículo da América Latina, noticiou: “Dani Alves põe a Cidade Universitária aos seus pés”. A matéria de Diego Mancera relata que os mais de 35.000 torcedores presentes faziam muito barulho a cada toque do brasileiro no estádio, localizado na Cidade Universitária da Universidade Nacional Autônoma do México.

Daniel Alves fez uma partida muito participativa, em que completou 47 passes. Porém, o auge da estreia aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo, quando cobrou escanteio para Nicolás Freire cabecear e empatar o jogo em 1 a 1.

O portal Invictos, especialista em futebol mexicano, também rasgou elogios a Daniel, em publicação no Twitter: “Primeira partida oficial de Dani Alves com Pumas UNAM? Primeira assistência para a lenda brasileira! Ele só precisou de 90 minutos para fazer seu primeiro passe decisivo no México. O selo da casa.”

Daniel Alves faz parte do radar de Tite para a disputa da Copa do Mundo, em novembro. O veterano briga por uma vaga como lateral-direito, apesar de ter estreado como meio-campista pelo seu novo clube. Emerson Royal, do Tottenham, é seu principal concorrente, com Danilo, da Juventus, praticamente garantido na lista.

Depois de atuar a primeira metade deste ano pelo Barcelona, Daniel Alves aceitou proposta do Pumas, do México, para seguir atuando. Poucos dias depois de ser anunciado, entrou em campo pela primeira vez, mas fora da lateral direita, assim como durante a passagem pelo São Paulo, entre 2019 e 2021.

