Dani Alves, de Jong e Depay: Xavi prepara reformulação e saídas do Barça

O técnico Xavi Hernández, do Barcelona, afirmou nesta segunda-feira, 9, já ter tido conversas diretas e decisivas com alguns dos jogadores do atual elenco do clube catalão sobre a permanência para a próxima temporada. A declaração foi dada em entrevista coletiva na véspera do confronto com o Celta de Vigo, nesta terça, 10, às 16h30 (de Brasília), no Camp Nou, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol.

“Será difícil que a gente mude de opinião em relação ao que já definimos. Temos as coisas bastante claras com jogadores e situações. A situação econômica do clube é o que entra em primeiro lugar”, explicou o treinador.

“Estamos falando de jogadores que serão importantes nas três partidas que ainda vamos disputar. Quando o final da temporada chegar, aí falaremos. Ainda é cedo para falar disso”, completou, respondendo a questionamentos sobre a situação do meia espanhol Riqui Puig, 23 anos, uma das principais promessas do clube. Ele chegou a ser comparado por muitos ao próprio Xavi.

O jogador foi utilizado na vitória por 2 a 1 sobre o Bétis, no último sábado, 7, entrando no lugar de Gavi. O lateral direito brasileiro Daniel Alves e o atacante holandês Memphis Depay, titulares no confronto, são outros que tem futuros duvidosos no Camp Nou.

Aos 39 anos, Daniel reestreou pelo clube em 5 de janeiro, mas acabou preterido por Xavi da lista de inscritos para a Liga Europa, competição considerada prioritária após a queda na Champions. Ele atuou até aqui em 14 jogos – 13 deles como titular -, marcando um gol e distribuindo quatro assistências. O contrato vai até o próximo dia 30 de junho.

Além deles, para a próxima temporada o Barça também tentará encaminhar as saídas do meio-campista holandês Frankie de Jong e do zagueiro francês Samuel Umtiti, que possuem altos salários.

Outra “dor de cabeça” que deve ser solucionada já nos próximos dias envolve o meia brasileiro Phillippe Coutinho, emprestado ao Aston Villa. Segundo o jornal Mundo Deportivo, mesmo com contrato até 2023, ele não deve retornar já que o clube inglês deve comprá-lo por 20 milhões de euros (1089 milhões de reais).

Coutinho é maior contratação da história do Barcelona. Após se destacar pelo Liverpool, o meia foi trazido pelo clube catalão em 2018 por 130 milhões de euros mais variáveis que poderiam elevar o valor a 160 milhões de euros.

