D’Alessandro marca em sua despedida do futebol e emociona Beira-Rio

Aos 41 anos, Andrés D’Alessandro se despediu dos gramados na noite deste domingo, 17. O último jogo da carreira do ídolo do Internacional teve roteiro praticamente perfeito. Com o bom público no Beira-Rio, o Colorado venceu o Fortaleza por 2 a 1 com gol do argentino.

No último jogo de sua carreira, D’Alessandro foi escalado como titular por Cauan de Almeida, que dirige o time interinamente após a demissão de Cacique Medina. O Inter viu o Fortaleza sair em vantagem, com gol de pênalti de Yago Pikachu, mas não demorou para o empate vir da melhor forma possível.

Logo no primeiro ataque após o gol dos visitantes, D’Alessandro construiu jogada pelo lado direito, invadiu a área e bateu firme para igualar o placar. Imediatamente, o Beira-Rio fez festa, enquanto o ídolo argentino foi abraçado por todos os companheiros.

O protagonista da noite permaneceu em campo até os 25 minutos, quando deu lugar para a entrada do jovem Caio Vidal. D’Alessandro passou a faixa de capitão para Rodrigo Moledo, foi cumprimentado pelos colegas de equipe, pelo árbitro e até pelos adversários, e saiu de campo aplaudido por todo o estádio.

Para fechar a noite com chave de ouro, o Inter ainda chegou à vitória aos 44 minutos, quando Alemão apareceu nas costas da defesa e completou cruzamento de Boschilia para balançar a rede.

Logo após o apito final, D’Alessandro recebeu um caloroso abraço de Taison, companheiro de clube e um de seus grandes amigos dentro do futebol. Aos gritos de “fica, D’Alessandro”, a torcida ainda permaneceu no Beira-Rio para acompanhar uma última homenagem ao ídolo. A mãe, a esposa e os filhos de D’Alessandro compareceram ao gramado para acompanhar um vídeo feito especialmente para o jogador. Ele ainda pegou o microfone para deixar uma mensagem aos colorados.

Entre três passagens, D’Alessandro vestiu a camisa do Internacional em quase 14 temporadas. Neste período, disputou 529 jogos, sendo o segundo jogador que mais vestiu a camisa colorada. Pelo Colorado, ele marcou 97 gols e conquistou os títulos do Campeonato Gaúcho (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016), Copa Sul-Americana (2008), Copa Suruga Bank (2009),Copa Libertadores da América (2010) e Recopa Sul-Americana (2011 e 2016).

Em outro clubes, ele foi campeão do Campeonato Argentino (Apertura 1999 e Clausura em 2000, 2002 e 2003), da Copa Argentina (2016) e da Super Copa Uruguai (2021). Além do Inter, ele passou também por River Plate, Wolfsburg, Portsmouth, Zaragoza, San Lorenzo e Nacional-URU.