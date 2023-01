Da academia, Cristiano Ronaldo celebra gol de Talisca em jogo do Al-Nassr

Mesmo sem poder estrear pelo Al-Nassr, Cristiano Ronaldo acompanhou de perto a vitória do novo time por 2 a 0 sobre o Al-Taee, pelo Campeonato Saudita, nesta sexta-feira, 6. O astro português assistiu à partida da academia do clube e, enquanto fazia a atividade física, celebrou os gols da partida, marcados pelo brasileiro Anderson Talisca.

Em um vídeo publicado nas redes sociais do Al-Nassr, é possível ver o atacante sorridente comemorando o segundo gol do jogo ao lado de preparadores físicos.

A estreia de Cristiano Ronaldo pelo novo clube ainda deve demorar mais alguns dias. O jogador ainda não foi inscrito pelo clube. A regulamentação da Associação de Futebol da Arábia Saudita só permite oito jogadores estrangeiros por equipe – logo, o time terá que cortar um atleta para dar vaga ao jogador de 37 anos.

Outro empecilho também irá atrasar a estreia de Cristiano Ronaldo no futebol árabe. O Al-Nassr confirmou que o atacante terá que cumprir dois jogos de suspensão que recebeu na Inglaterra, quando estava no Manchester United. O português foi punido depois de derrubar o celular das mãos de um torcedor do Everton, em abril passado.