Cuiabá x Corinthians: onde assistir ao Brasileirão nesta terça-feira

Cuiabá e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira, 7, na Arena Pantanal, em Cuiabá, em confronto válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) com transmissão pelo canal fechado SporTV e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Líder da competição com 18 pontos, o Timão vem embalado pela vitória por 1 a 0 diante do Atlético-GO, no último sábado, 4, fora de casa, que lhe deu novamente a primeira colocação.

Para o confronto na Arena Pantanal, o técnico português Vitor Pereira terá novamente a disposição o lateral-direito Fagner e o meia Willian, que voltaram a treinar com o grupo após lesões. Já o atacante Jô, o zagueiro João Victor e o meia Luan continuam de fora, em recuperação física.

O Cuiabá, que se encontra em 19º lugar, com sete pontos na tabela, vem de derrota por 2 a 1 para o América-MG, e precisa vencer em casa para tentar escapar da zona da degola.

Na últimas nove partidas que disputou, venceu apenas uma, com quatro empates e quatro derrotas. Agora sob o comando do novo técnico, o português António Oliveira, ex-Athletico-PR, a equipe tentar dar a volta por cima.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta terça-feira:

Brasileiro Série A

21h30

Cuiabá x Corinthians – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

19h

Náutico x Vasco – SporTV e Premiere

Londrina x Tombense-MG – Premiere

Vila Nova-GO x Brusque-SC – Premiere

20h30

Criciúma-SC x Sampaio Corrêa-MA – Premiere

Ituano-SP x Ponte Preta – Premiere

21h30

CSA-AL x Chapecoense – Premiere

Grêmio x Novorizontino-SP – Premiere

