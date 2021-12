Cuiabá rescinde contrato de Clayson após denúncia de agressão a mulher

O Cuiabá anunciou na tarde desta quinta-feira, 9, a rescisão contratual do atacante Clayson, um dos principais jogadores da equipe na temporada. O camisa 10 do time mato-grossense foi denunciado por agressões a uma mulher de 22 anos no início desta semana. Segundo nota divulgada pelo clube, ele confessou o episódio. O atleta será devolvido ao Bahia, clube com o qual ainda possui contrato.

“O Cuiabá Esporte Clube informa que tomou ciência ontem da existência de um Boletim de Ocorrência em que os atletas Clayson e Rafael Gava são acusados de lesão corporal a uma jovem. Ao confrontar os jogadores, a direção ouviu a confissão da participação de Clayson no lamentável episódio. Já Rafael Gava teve sua versão de que estava em casa com familiares confirmada pelo próprio colega”, afirmou em um primeiro trecho.

“O Cuiabá lamenta profundamente o ocorrido e já informou Clayson que sua conduta extracampo é inaceitável e que encerrará seu vínculo imediatamente. O atleta, que pertence ao E.C. Bahia, foi excluído ontem mesmo do grupo que enfrenta hoje o Santos, na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro”, completou o clube.

Com relação ao outro atleta mencionado, o meio-campista Rafael Gava, o clube diz que ainda aguarda a conclusão das investigações para tomar uma medida. Ele nega ter participado alegando estar com familiares no momento da ocorrência.

“O clube de Mato Grosso reafirma publicamente seu repúdio a toda e qualquer forma de violência e de assédio, especialmente contra as mulheres, e contribuirá na apuração dos fatos e responsabilidades”, finaliza.

Clayson foi anunciado como reforço do Cuiabá em 30 de março deste ano. Sem espaço no Bahia, chegou como um dos principais nomes para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro.

No fim de outubro, a diretoria da equipe se manifestou pela primeira vez sobre o desejo de permanência do jogador de 26 anos, considerado peça fundamental na reação na competição e no esquema tático do técnico Jorginho.

