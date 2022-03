Cruzeiro: Ronaldo critica Conselho e confirma aporte inicial menor da SAF

Nesta quinta-feira, 17, Ronaldo Fenômeno divulgou uma carta aberta ao torcedor do Cruzeiro e interessados, com o objetivo de esclarecer os valores envolvidos na compra de 90% das ações da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube, que incluem os centros de treinamento Toca da Raposa I e II como garantia da transação. O ex-jogador reiterou que os 400 milhões de reais que haviam sido anunciados como investimento no clube não serão aplicados à vista, e criticou conselheiros que divulgaram valores do contrato.

De acordo com a carta, o valor inicial a ser aplicado é de 50 milhões de reais. Futuramente, por meio de investimentos diretos ou incremento de receitas, outros 350 milhões de reais serão injetados. A carta cita ainda o valor total das dívidas do clube nas esferas civil, trabalhista e desportiva, que somadas chegam à casa dos 700 milhões de reais.

Além disso, Ronaldo ressalta que a nota assinada pela Mesa Diretora do Conselho, na noite desta quarta-feira, 16, – que divulga valores inclusos nas cláusulas do contrato – “distorce a realidade dos termos firmados na carta vinculante”. Ele diz acreditar em um “trabalho silencioso, sem dar publicidade a pontos contratuais, em respeito às cláusulas de confidenciais que devem ser respeitadas”.

Leia a carta na íntegra:

Carta aberta ao torcedor do Cruzeiro#FechadoComOCruzeiro pic.twitter.com/dJua2j3uBZ — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) March 17, 2022

Em 18 de dezembro de 2021, Ronaldo assinou com a diretoria do Cruzeiro uma intenção de compra de 90% das ações da SAF, com proposta de investimento de 400 milhões de reais. Após o acordo, um prazo de 120 dias foi estipulado para que ações internas pudessem ser executadas antes da assinatura definitiva do contrato. Desde então, a Raposa vem realizando mudanças em vários setores do clube.

Em um acordo até 2032, o grupo de Ronaldo assumiria a dívida tributária do Cruzeiro em parcelas, e em troca teria a transferência dos centros de treinamento à SAF. Em contrapartida, a Mesa Diretora do Conselho Deliberativo da associação civil questionou, em nota, alguns pontos acordados entre Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, e Ronaldo, por intermédio da XP Investimentos, argumentando que a transação não favorece o clube. A XP, por sua vez, emitiu um comunicado afirmando que a proposta de Ronaldo era a mais sustentável.

Para que as mudanças propostas sejam colocadas em vigor, será necessária uma votação em Assembleia Geral do clube, que ainda não tem data certa para ocorrer.

