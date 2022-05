Cruzeiro repudia canto homofóbico da torcida em jogo contra o Grêmio

Durante a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio neste domingo, 8, pela Série B do Campeonato Brasileiro, a torcida do Cruzeiro proferiu cantos homofóbicos contra o time gaúcho, e o próprio clube repudiou a ação.

Em suas redes sociais, o perfil oficial da Raposa pediu para que a torcida não repetisse o canto com conotação preconceituosa.

“O Cruzeiro reitera o pedido para que qualquer canto nesse sentido nunca mais esteja em nossos ou quaisquer outros jogos”, escreveu o clube.

Temos a torcida mais incrível e NÃO PRECISAMOS DE CANTOS HOMOFÓBICOS para demonstrar isso. O Cruzeiro reitera o pedido para que qualquer canto nesse sentido nunca mais esteja em nossos ou quaisquer outros jogos. Combinado assim? — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) May 8, 2022

Se houver denúncia por parte do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD), o Cruzeiro pode ser punido com multa, algo que já ocorreu com outros clubes do futebol brasileiro.

Em novembro de 2021, o Flamengo foi punido pelo STJD em ocasião idêntica. Também contra o Grêmio, a torcida rubro-negra promoveu cantos homofóbicos. Em julgamento, o Tribunal puniu o clube carioca com multa de R$ 50 mil.