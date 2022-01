Cruzeiro rebate ídolo Fábio e diz que extrapolou o razoável para mantê-lo

O Cruzeiro emitiu na manhã desta quinta-feira, 6, um comunicado rebatendo as falas em tom crítico do goleiro Fábio, ídolo do clube que não teve o contrato renovado após 17 anos. O clube mineiro diz que ofereceu um contrato que “extrapolava o razoável” mesmo diante de um cenário financeiro caótico e que a proposta foi rejeitada exclusivamente pelo jogador e por seu agente.

“A proposta respeitava também a imprescindível responsabilidade econômica da entidade. Necessário ressaltar que, ainda assim, sendo Fábio o ídolo que é, um importante sacrifício econômico foi feito. Foi oferecido ao jogador um contrato que certamente extrapolava o razoável para um clube publicamente deficitário. Os termos desta proposta não foram aceitos pelo atleta e seu agente”, disse em um trecho.

O clube ainda explicou que “muitas decisões não são populares, mas precisam ser adotadas” neste novo ciclo de reorganização das finanças.

“É fundamental lembrarmos que o Cruzeiro tem um desafio imenso de reorganização que precisa ser planejada e executada considerando a sobrevivência da entidade. Nesse sentido, a reestruturação precisa ocorrer em diversos campos: financeiro, organizacional, administrativo e, claro, esportivo. Muitas decisões não são populares mas precisam ser adotadas”, explicou o clube, que ainda fez postagens e prometeu homenagens ao ídolo nas redes sociais.

Em dezembro, o Cruzeiro teve 90% das ações de sua Sociedade Anônima do Futbeol (SAF) compradas por um grupo encabeçado pelo ex-atacante Ronaldo Fenômeno, 45 anos. A ação só foi possível depois de uma votação, que contou com conselheiros e associados do time, aprovar a alteração do estatuto.

O clube aceitou a proposta de Ronaldo, que passou a ser sócio majoritário da SAF, com 90% do time, por meio da Tara Sports, com investimento de R$ 400 milhões. Desde então, passou a rever acordos e contratos como do então diretor Alexandre Mattos, o técnico Vanderlei Luxermburgo, o lateral Pará e o zagueiro Sidnei.

Fábio, de 41 anos, precisava de apenas 24 jogos para cumprir seu objetivo de disputar 1.000 partidas com a camisa da Raposa. O veterano havia firmado renovação contratual no fim de 2021, o mas a situação acabou revista pela nova gestão.

Em uma longa postagem em suas redes sociais, Fábio explicou o ocorrido. “Perdão por esses dias de silêncio. Tentei com todo meu coração permanecer no Cruzeiro. Sempre fui transparente e vocês saberão a verdade agora. Meu desejo é permanecer até dezembro de 2022. A renovação do meu contrato foi acertada com o clube, através do presidente Sérgio Rodrigues em novembro de 2021, que inclusive anunciou publicamente, faltando apenas as assinaturas dos documentos negociados”, iniciou.

Fábio destacou que aceitaria reduzir seu salário, mas que esta opção foi descartada pela nova gestão. “Mas esta nova administração não me deu mais esta opção. Sempre estive pronto para ajudar o Cruzeiro, inclusive me readequando a nova realidade, o que já fiz em outros momentos de dificuldade do clube”.

A situação do ídolo do clube é singular ainda porque além da questão do salário, o Cruzeiro tem uma dívida milionária com o jogador referente a salários atrasados e acordos para repactuação dos vencimentos depois da queda para a Série B. “Mostrei total disponibilidade em negociar o débito dos anos anteriores, mas, infelizmente, não fui ouvido”, afirmou.

O goleiro revelou que estavam presentes na reunião Pedro Martins, diretor executivo, e Gabriel Lima, que trabalha na transição para a equipe do Ronaldo. Fábio ainda criticou Paulo André, novo gestor, seu colega dos tempos em que era zagueiro. “Paulo André, que estava na sala ao lado, não teve sequer a consideração de me cumprimentar, sendo ele um ex-companheiro de clube.”

