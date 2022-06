Cruzeiro lidera Série B com melhor aproveitamento de todas as divisões

O início de temporada do Cruzeiro na Série B do Brasileirão em nada lembra o tom melancólico com que terminou o ano passado, quando correu reais riscos de uma queda inédita à série C até as rodadas finais. Se safou a três partidas do fim, diante do Brusque, com um 14ª lugar bem abaixo das expectativas. No entanto, este ano, a equipe de Belo Horizonte vive outros ares. Foi vice-campeão do Mineiro e hoje detém a melhor campanha entre os 124 times que compõem as séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. São sete vitórias, um empate e uma derrota, e um saldo positivo de 81,5% de aproveitamento da equipe dirigida pelo uruguaio Paulo Pezzolano.

O Palmeiras, líder da série A, tem o aproveitamento de 62,5%. Enquanto o Mirassol, na série C, atinge 70,8% em oito jogos; já o Retrô tem 80,9%, em sete rodadas na série D.

Em seu primeiro ano sob nova gestão, a Sociedade Anônima de Futebol (SAF) dirigida por Ronaldo Fenômeno, o Cruzeiro é um time bem mais combativo que do último ano, e que passou a ganhar consistência durante as nove rodadas da série B. Hoje, está invicto há oito jogos, a única derrota da equipe de Pezzolano foi na estreia diante do Bahia, em abril.

Mais do que a invencibilidade, outro destaque da campanha são os sete jogos da equipe sem sofrer gols. Passou ileso contra Londrina, Chapecoense, Grêmio, Náutico, Sampaio Correia e Criciúma. A marca representa a maior sequência de intacta defensiva da temporada.

O destaque do time é o atacante Edu, vice-artilheiro da Série B com três gols. Na temporada 2022, o jogador de 29 anos soma 14 gols em 20 jogos.

A equipe Celeste tem 27 jogos no ano, com 19 vitórias, um saldo de 46 gols feitos contra 20 sofridos. Enquanto isso, é líder isolado da série B com cinco pontos de vantagem para o Vasco, segundo colocado, que tem 17 pontos. Na próxima rodada, a Raposa visita o Operário nesta sexta-feira, 2, às 21h30.

Confira o top 3 do ranking dos times com melhor aproveitamento por divisão.

Série A:

1º Palmeiras: 62,5% de aproveitamento

2º Atlético-MG: 62,5% de aproveitamento

3º Corinthians: 62,5% de aproveitamento

Série B:

1º Cruzeiro: 81,5% de aproveitamento

2º Vasco: 63% de aproveitamento

3º Bahia: 59,3% de aproveitamento

Série C:

1º Mirassol: 70,8% de aproveitamento

2º ABC: 66,7% de aproveitamento

3º Botafogo-PB: 66,7% de aproveitamento

Série D:

1º Retrô-PE: 81% de aproveitamento

2º Brasiliense-DF: 76,2% de aproveitamento

3º São Bernardo- SP, MotoClub- MA e Amazonas- AM: 71,4% de aproveitamento

