Cruzeiro atrasa parcelas ao Del Valle e pode sofrer nova punição na Fifa

O Cruzeiro corre riscos de sofrer novas sanções disciplinares na Fifa pelo não cumprimento do pagamento no acordo feito com o Independiente Del Valle pela compra do zagueiro Luis Caicedo, em 2017, atualmente na LDU. O clube equatoriano comunicou a entidade que os mineiros honraram apenas com duas das 18 parcelas de 132.000 dólares (697.000 reais pela cotação atual). O valor total da dívida é de 2,3 milhões de dólares (12,5 milhões de reais).

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

A informação sobre o novo problema foi divulgada pelo site ge. O caso se arrasta desde o fim de 2016, quando o Del Valle vendeu Caicedo por valores que deveriam ser pagos em três parcelas: janeiro de 2017, janeiro de 2018 e janeiro de 2019. O acordo, contudo, jamais foi honrado.

O jogador teve passagem curta por Belo Horizonte, poucos meses e apenas 23 jogos realizados, sendo negociado por 1,2 milhão de dólares (4,6 milhões de reais) com o Barcelona de Guayaquil na época.

Continua após a publicidade

O ex-jogador Ronaldo, acionista majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) que comanda o clube, está liderando o processo de transição do time para clube-empresa.

Na única entrevista até aqui, o ex-atacante falou que a saúde financeira do clube, que, segundo ele, é “trágica”. Ele confirmou ainda que o contrato permite que ele e seu grupo desistam da aquisição do Cruzeiro após um período de análise da situação, mas que essa possibilidade “não passa pela sua cabeça” no momento.

Se persistir com a dívida, o problema resultar aos mineiros um novo transfer ban – punição imposta pela Fifa que impede o registro de novos jogadores –, além de outras possíveis sanções.

Recentemente o clube pôs fim a algumas delas, uma das principais a envolvendo o não pagamento de uma dívida de 1,1 milhão de euros (6,5 milhões de reais pela cotação atual) ao Defensor Sporting pela compra do meio-campista uruguaio Arrascaeta, em 2015.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!