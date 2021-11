Croácia, Espanha e Sérvia carimbam vaga para a Copa do Mundo de 2022

Mais três seleções europeias carimbaram suas vagas na Copa do Mundo de 2022: Croácia, Espanha e Sérvia. As três entraram em campo neste domingo, 14, pelas Eliminatórias e agora, junto com as também classificadas França, Bélgica, Brasil, Alemanha, Dinamarca e Qatar, já se preparam para o Mundial.

Primeira a entrar em campo, a Croácia venceu a Rússia por 1 a 0, com gol contra do zagueiro Fyodor Kudryashov. A seleção vice-campeã em 2018 assumiu a liderança do grupo H e ultrapassou os russos, que disputarão a repescagem.

Pouco depois, a Sérvia venceu Portugal, pelo grupo A, por 2 a 1 e também garantiu sua vaga. Renato Sanches abriu o placar logo aos 2 minutos de partida para os portugueses, mas os sérvios empataram, aos 33 minutos da etapa inicial, com Dusan Tadic, e viraram com com Aleksandar Mitrovic, aos 46 minutos do segundo tempo. O placar leva a equipe comandada por Fernando Santos para a repescagem.

No mesmo horário, a Espanha recebeu a Suécia, pelo grupo B, e venceu por 1 a 0, com gol de Álvaro Morata no apagar das luzes.

🇭🇷 A late goal snatches the 2018 #WorldCup runners up an automatic place at Qatar 2022. 🇷🇺 Russia must now strive to get through the European playoffs.@HNS_CFF | @TeamRussia | #WCQ pic.twitter.com/cFgLijDuM6 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 14, 2021