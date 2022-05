Criticado por VP, Roger Guedes rebate postando números pelo Corinthians

Seguem os atritos entre o atacante Roger Guedes e o treinador Vitor Pereira no Corinthians. Na noite de segunda-feira, 23, o jogador usou as redes sociais para rebater as recentes críticas que recebeu do comandante após o empate por 1 a 1 no clássico com o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, quando ele não saiu do banco de reservas. O camisa 9 postou no Instagram uma imagem com seus números na temporada.

De acordo com a publicação, que é uma reprodução do perfil do Twitter do SofaScore Brasil, Guedes é o primeiro do Corinthians em gols marcados (7), participações em gols (10), chutes realizados (33), chutes certos (18) e chances claras convertidas (6), além de ser apenas o sexto em número de jogos (23) e em minutos jogados (1.646).

A postagem aconteceu apenas um dia depois de Vitor Pereira criticar o desempenho de Guedes nos treinos, justificando por que ele não foi utilizado no clássico do último domingo, 22, na Neo Química Arena.

“Quisera eu que ele me transmitisse a confiança para contar com ele para alterar um jogo ou começar uma partida. Mas eu não estou sentindo esta confiança. Isto não quer dizer que ele não queira, não estou dizendo isso. Mas nem em termos de treino, nem em termos de jogo, as indicações são essas. Não posso tomar decisões com base no nome do Roger Guedes ou do que ele já fez, mas do que ele está fazendo agora”, disse o treinador.

Pereira também questionou a preferência de Guedes de atuar como ponta, e não como centroavante, dizendo que as necessidades da equipe estão acima das vontades do jogador. “Se me perguntarem, eu queria treinar o Liverpool, com todo respeito que tenho ao Corinthians. Aqui não é o que queremos. No meu conceito, em termos de jogo, não é o que queremos, é o que a equipe precisa. Às vezes, a equipe precisa do Roger na esquerda, em outras é dele no meio, ou na direita”.

Artilheiro do time no ano, Roger Guedes foi contratado em agosto do ano passado após deixar o Shandong Luneng, da China, e tem contrato até dezembro de 2025, com possibilidade de renovação por mais um ano.

