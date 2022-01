Criticado, Neymar retorna a Paris para seguir tratamento de lesão

Alvo de recentes críticas por parte do ex-jogador francês Jérome Rothen, o atacante Neymar retornou neste fim de semana a Paris para dar continuidade ao tratamento da lesão no tornozelo esquerdo. Ele seguirá com sua recuperação no centro de treinamento do Paris Saint-Germain, o Camp des Loges. O jogador passou a maior parte do mês de dezembro em recuperação no Brasil com anuência do clube.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

De acordo com a última projeção divulgada pelo PSG, a expectativa é para que retorne na terceira semana de janeiro ou até mesmo em fevereiro. O trabalho em torno do jogador é tê-lo nas partidas diante do Real Madrid, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões agendado para 15 de fevereiro e 9 de março.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

As críticas de Rothen foram direcionadas ao estilo de vida do jogador, que refletiriam diretamente em seu baixo rendimento nos últimos anos. “Como podemos aceitar isto de um jogador que não esteve em 50% dos jogos e que tem, em comparação com outros anos, proporção de gols e assistências baixa?”, disse.

Está menos eficiente, o que é normal à medida que envelhece, ganha peso e não tem o estilo de vida adequado. A recuperação é mais difícil do que quando se tinha 25 anos quando se faz porcaria”, completou.

Em suas redes sociais foram frequentes as fotos de Neymar se divertindo ao lado de amigos e em comemorações mesmo com o tornozelo imobilizado.

Continua após a publicidade

O pai do jogador chegou a publicar um vídeo com imagens do jogador treinando auxiliado por seu preparador físico particular, Ricardo Rosa.

“Final de ano de muito, mas muito trabalho para Neymar. Desde que chegou ao Brasil em 22/12, ele não parou um dia sequer. Treinos diários, sempre acompanhado por seu preparador físico e fisioterapeuta, para voltar aos campos no menor tempo e na melhor condição física possível. Feliz 2022”, escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Pai (@neymarpai_)

Em números, a atual temporada pelo PSG não anima. Foram 14 partidas e somente três gols e três assistências. Pela seleção, em 2021, foram dois gols em seis jogos na Copa América e quatro gols em sete partidas pelas Eliminatórias da Copa de 2022.

Neymar sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo durante partida vencida por 3 a 1 contra o Saint-Étienne, no último dia 28 de novembro, pelo Campeonato Francês. O atleta foi substituído logo após o lance e saiu chorando, retirado pelos médicos.

Um dia depois, o clube francês divulgou que exames realizados ainda na noite da partida constataram um entorse que obrigará o brasileiro a ficar de 6 a 8 semanas afastado. Ou seja, o camisa 10 só voltaria a jogar no início de 2021.

A tendência é que o jogador seja a ausência na lista de Tite na convocação da seleção brasileira nesta quinta-feira, 14, para os jogos contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa de 2022. O país já está classificado.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!