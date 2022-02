Cristiano Ronaldo x Simeone: confronto tem provocações e domínio português

O duelo mais esperado da segunda semana de oitavas de final da Liga dos Campeões é Atlético de Madri x Manchester United. A partida acontece nesta quarta-feira, 23, às 17h (de Brasília) no estádio Wanda Metropolitano, na capital espanhola. O duelo marca o reencontro entre Cristiano Ronaldo e Diego Simeone, rivais que acumulam provocações, finais de Champions e um domínio do atacante português no confronto.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Adversários históricos nos tempos de Ronaldo no Real Madrid, os personagens já promoveram grandes partidas, tanto dentro da Espanha quanto em cenário europeu. Quando passou pela Juventus, o atacante também reencontrou o treinador e manteve a tradição de marcar contra times do argentino. O ‘fator carrasco’ de Cristiano é tão grande que Simeone já rasgou elogios ao camisa 7: “É um campeão e não podemos dizer nada. É o número um, extraordinário e que sempre faz a diferença.”

O ápice da rivalidade aconteceu nas oitavas de final da Liga dos Campeões 2018/19. Na ocasião, o Atlético venceu a Juventus no jogo de ida, na Espanha, por 2 a 0 e o atacante saiu provocado, mas alertando que haveria volta e apenas ele tinha cinco títulos da competição. Diego Simeone, em um dos gols da equipe de Madri, comemorou de maneira acintosa, com as mãos na região pubiana. Mordido, Cristiano Ronaldo conduziu a Juve na partida de volta e marcou os três gols da vitória por 3 a 0, em Turim. Como resposta, imitou o gesto obsceno do técnico.

PLACAR levantou números de Cristiano Ronaldo e Diego Simeone. Confira:

Equilíbrio desequilibrado

No duelo desta quarta-feira, os dois personagens disputarão a 30° partida entre eles. Até então, são 29 encontros, com 10 vitórias de Ronaldo, 10 empates e nove vitórias de Simeone.

Contudo, o fator desequilibrante é que o português marcou incríveis 21 gols contra equipes de Simeone, sete deles em mata-matas de Champions League. Além disso, foram nove ocasiões eliminatórias (ou finais) entre as partes, com Cristiano Ronaldo levando a melhor seis vezes. Nesses duelos, por alguns serem em sistema de “ida e volta”, foram 15 partidas, com 11 tentos de CR7, reforçando o caráter decisivo.

Últimos encontros no mata-mata da Champions

Continua após a publicidade

As últimas vezes que Cristiano e Simeone se enfrentaram em fases finais de Liga dos Campeões estão eternizadas por atuações marcantes do jogador. Na edição 2016/17 do torneio, pelo Real Madrid, Ronaldo marcou um hat-trick (três gols em um jogo) na ida das semifinais, o que foi essencial para a classificação à decisão. Duas temporadas depois, já pela Juve, o episódio da grande provocação aconteceu e o português conduziu a virada do time com um triplete na volta das oitavas de final, eliminando o Atlético de Madri, em uma grande virada.

Simeone ‘engrossou o caldo’

Apesar da vantagem de Cristiano Ronaldo sobre Diego Simeone, o treinador argentino foi quem complicou o duelo entre Atlético de Madri e o ídolo do futebol. Em um trabalho bem sucedido que já dura mais de uma década, o técnico de personalidade forte acabou com o domínio desde que assumiu, em dezembro de 2011.

Mas antes de “El Cholo” (apelido do argentino), não houve sequer incômodo ao Real Madrid do artilheiro português. No período sem Simeone, foram seis jogos, com seis vitórias merengues e quatro gols de Cristiano Ronaldo.

Números em torneios europeus e contra ingleses é favorável

Responsável por elevar o patamar do Atlético de Madri, Diego Simeone pode se agarrar no bom retrospecto em competições europeias e contra times da Inglaterra. Frente ao Manchester United, rival desta ocasião, será o primeiro confronto.

Em 10 anos no clube da capital espanhola, fez 113 jogos continentais. O aproveitamento do treinador é bom, com 66 vitórias, 22 empates, 25 derrotas, 174 gols feitos e 92 sofridos. É bicampeão da Liga Europa e da Supercopa da Europa, além de ter chegado à final da Liga dos Campeões em duas ocasiões.

Em embates contra ingleses, o histórico também é favorável. São 15 partidas, seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas, apesar de ter perdido para o Liverpool na fase de grupos desta edição.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!