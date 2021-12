Cristiano Ronaldo x Lionel Messi: o retrospecto do duelo histórico

Cristiano Ronaldo x Lionel Messi. Nunca houve na história do futebol uma rivalidade como essa. Com estilo de jogo e até mesmo personalidades tão distintas, os dois goleadores se digladiam há mais de uma década pelo posto de melhor jogador do mundo. Nas premiações individuais, o craque argentino de 34 anos leva vantagem: tem sets Bolas e Ouro contra cinco do português; CR7, de 36 anos, por sua vez, tem uma Liga dos Campeões no currículo a mais (5 a 4). Mais uma vez, os gênios da bola do século XXI vão se encontrar pela competição europeia, agora por Manchester United e Paris Saint-Germain, conforme definiu o sorteio das oitavas de final nesta segunda-feira, 13.

Até hoje, Cristiano Ronaldo e Messi se enfrentaram 36 vezes em duelos entre Manchester United x Barcelona, Real Madrid x Barcelona, Juventus x Barcelona e Portugal x Argentina. O argentino leva vantagem no confronto direto, com 16 vitórias, 9 empates e 11 derrotas, com 22 gols marcados, um a mais que o português. Eles jamais atuaram juntos, nem mesmo em jogos beneficentes.

Os números do confronto 36 jogos

16 vitórias de Messi

11 vitórias de Cristiano Ronaldo

9 empates

Em jogos por Ligas dos Campeões, o desempenho é totalmente equilibrado: 2 vitórias para cada e dois empates. Messi, porém, levou a melhor na única final que disputaram, em 2009: 2 a 0 para o Barcelona sobre o Manchester United, em Roma, com um gol de cabeça do camisa 10. Um ano antes, no primeiro confronto entre eles, o United de Cristiano eliminou o Barça de Messi na semifinal antes de bater o Chelsea e ser campeão.

A vantagem de Messi foi construída sobretudo no período em que se enfrentaram por El Clásico. Foram 10 vitórias do Barcelona de Messi contra 4 do Real Madrid de Cristiano, além de quatro empates. No último duelo entre eles, já em um Barcelona x Juventus no Camp Nou, pela primeira fase da Liga dos Campeões, em dezembro de 2020, a equipe italiana levou a melhor por 3 a 0, com dois de CR7. Quem levará a melhor no duelo inédito entre United e PSG, marcado para os dias 15 de fevereiro e 2 de março?

