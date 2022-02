Cristiano Ronaldo vê Rangnick ‘sem nível’ para treinar United, diz jornal

Com os últimos resultados ruins do Manchester United e a falta de gols de Cristiano Ronaldo, criou-se um clima tenso entre o craque e Ralf Rangnick, técnico interino do clube. Segundo o diário espanhol “As”, CR7 pensa que o alemão “não tem nível” para comandar o time, e o treinador, por sua vez, disse que o atacante “deveria marcar mais gols”, mesmo o trabalho sendo em equipe.

O clube inglês ainda não tem um plano concreto sobre o futuro de Rangnick, que ocupa o cargo de interino até o final da temporada e depois será consultor técnico, com um vínculo de dois anos.

Apesar de ter tido bons resultados no começo de seu trabalho pelo United, o alemão vem de uma sequência de partidas ruins, com eliminação para o Middlesbrough na Copa da Inglaterra e empates com Burnley e Southampton pela Premier League. Sob sua condução, o time tem seis vitórias, seis empates e uma derrota, ocupando a quinta posição no Campeonato Inglês – bem distante da briga pelo título. A equipe marcou 17 gols e levou 10 nesse período.

Já Cristiano Ronaldo ainda não balançou as redes em 2022. Seu último gol foi em 30 de dezembro do ano passado, em uma vitória por 3 a 1 sobre o Burnley. Desde então, foram seis jogos consecutivos sem marcar, incluindo um pênalti perdido na eliminação para o Middlesbrough.

O foco do United, agora, é a Liga dos Campeões. O time conseguiu se classificar para as oitavas de final e pega o Atlético de Madrid nesta quarta-feira, 16, às 17h (de Brasília), no estádio Wanda Metropolitano, em Madrid.

