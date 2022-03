Cristiano Ronaldo se torna maior artilheiro da história em jogos oficiais

Cristiano Ronaldo fez história mais uma vez. Neste sábado, 12, o craque português comandou a vitória do Manchester United por 3 a 2 sobre o Tottenham, pelo Campeonato Inglês, e, com os três gols anotados na partida, se isolou no ranking da RSSSF (Rec Sports Soccer Statistics Foundation) de maiores artilheiros em jogos oficiais reconhecidos pela Fifa.

No duelo disputado no Old Trafford, Cristiano Ronaldo chegou aos 807 gols na carreira, superando o atacante austríaco Josef Bican, que liderava a lista com 805 bolas na rede em 530 jogos. O português chegou a marca em seu jogo oficial de número 1111.

Além de CR7 e Josef Bican, o top-5 da lista da RSSSF é composta por Romário (772), Pelé (762) e Lionel Messi (752). Os critérios para a formação do ranking, porém, geram polêmicas toda vez em que o tema vem à tona.

Afinal, os 1282 gols na conta de Pelé também consideram os jogos amistosos e não oficiais, como excursões do Santos pelo mundo todo nas décadas de 1960 e 1970. Apesar de não entrarem na conta de jogos reconhecidos pela Fifa, os duelos envolviam as equipes mais tradicionais daquela época.

Divergências à parte, o próprio Pelé prestou homenagem a Crisitano Ronaldo, reconhecendo os números, quando o craque português o ultrapassou, pelas contas da RSSSF, em março de 2021. “Parabéns por quebrar o meu recorde de gols em partidas oficiais.”, escreveu o Rei em uma publicação no Instagram.

Os gols anotados diante do Tottenham mostram a versatilidade do artilheiro. Primeiro, Cristiano Ronaldo abriu o placar com um chute forte de fora da área. Depois, anotou o segundo ao apenas empurrar a bola para a rede após assistência de Sancho. Por último, completou de cabeça a cobrança de escanteio na segunda etapa, definindo a vitória do United.