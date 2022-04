Cristiano Ronaldo se irrita e derruba celular de torcedor do Everton

Cristiano Ronaldo protagonizou uma cena negativa neste sábado, 9, logo após a derrota do Manchester United para o Everton, pelo Campeonato Inglês. Na saída para os vestiários, o craque português se irritou e derrubou o celular de um torcedor adversário com um tapa.

Ronaldo smashing someone’s phone at full time 🤣🤣 EFC pic.twitter.com/nw0XIK2enR — EvertonHub (@evertonhub) April 9, 2022

O vídeo que registra a cena foi publicado por uma página de fãs do Everton nas redes sociais. O perfil ainda publicou uma foto que mostra o aparelho no chão depois que algumas pessoas questionaram se Cristiano Ronaldo não teria jogado a sua própria caneleira no chão. “Agora me diga que não é um celular.”, escreveu o perfil ao publicar a imagem.

A atitude foi semelhante a do atacante Calleri, do São Paulo, que fez o mesmo após a derrota para o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. Na ocasião, o centroavante argentino derrubou o celular de um atleta de 14 anos, que atua nas categorias de base do rival e estava no estacionamento do Allianz Parque.

Dentro de campo, a atuação de Cristiano Ronaldo e seus companheiros não foi boa, mesmo contra um Everton que luta na parte de baixo da tabela. O Manchester United teve dificuldade e viu o adversário marcar o único gol da partida aos 27 minutos da primeira etapa, com Anthony Gordon.

Cristiano Ronaldo pouco apareceu em lances decisivos da partida e não conseguiu incomodar a defesa adversária. Nos minutos finais, o português ainda recebeu um cartão amarelo.

Com a derrota, o Manchester United ficou estacionado nos 51 pontos, aparecendo na 7ª colocação. Já o Everton, em 17º lugar, é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. A vitória faz a equipe chegar aos 28 pontos e abrir quatro de vantagem para o Burnley.